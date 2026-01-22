Μπιλ Γκέιτς: Είμαι αποφασισμένος να μην μπορεί κανείς να πει «πέθανε πλούσιος» για μένα

Σε εκδήλωση για την 50ή επέτειο της EL PAÍS συμμετείχε τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου ο Μπιλ Γκέιτς και μίλησε για ακόμη μία φορά για τις προκλήσεις και τις πολλαπλές κρίσεις που βιώνει ο πλανήτης.

Ενώπιον περίπου 400 παρευρισκομένων, συνδρομητών, δημοσιογράφων και αξιωματούχων στην Ισπανία, ο δισεκατομμυριούχος περιέγραψε έναν κόσμο όπου πόλεμοι, κλιματική αλλαγή και χαλάρωση διεθνών δεσμεύσεων απειλούν να ακυρώσουν πράγματα που μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένα.

«Το θαύμα που συνέβη από το 2000 έως το 2025, όταν η παιδική θνησιμότητα μειώθηκε στο μισό, τώρα αντιστρέφεται», σημείωσε, μεταξύ άλλων. Και συμπλήρωσε: «Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει η βασική αρχή πως πρέπει να βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη, αλλά έχει αποδυναμωθεί. Χρειάζεται μια νέα συμμαχία».

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η παρουσία του Μπιλ Γκέιτς στη Μαδρίτη συμπίπτει με μια κρίσιμη καμπή για το Ίδρυμα που έχει ιδρύσει με τη σύζυγό του, στο οποίο έχει ανακοινώσει ότι θα διαθέσει το σύνολο των πόρων του, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου μέρους της προσωπικής περιουσίας του, έως το 2045, χρονιά κατά την οποία σχεδιάζει να ολοκληρώσει τη δράση του.



«Είμαι αποφασισμένος να μην μπορεί κανείς να πει «πέθανε πλούσιος» για μένα», είπε. «Δεν βλέπω κανέναν λόγο το Ίδρυμά μου να συνεχίσει να υπάρχει για περισσότερο από 20 χρόνια. Μπορούμε να διαθέσουμε πολύ περισσότερα χρήματα τώρα και είμαι σίγουρος ότι σε 20 χρόνια θα υπάρχουν πολλοί νέοι φιλάνθρωποι».