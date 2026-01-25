Γιατί οι κολοσσοί της τεχνολογίας συνεχίζουν να «προσκυνούν» τον Τραμπ

Πριν από ένα χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Δίπλα του στέκονταν οι επικεφαλής των πιο ισχυρών και μεγαλύτερων τεχνολογικών κολοσσών του πλανήτη, οι οποίοι είχαν δωρίσει και χρήματα για την τελετή.

Μέσα στη χρονιά που διανύσαμε, οι εν λόγω εταιρείες έχουν αποκομίσει τεράστια οφέλη από την αμερικανική κυβέρνηση, μεταξύ πολλών άλλων και την υπογραφή πριν από λίγες ημέρες ενός διατάγματος που προβλέπει ότι οι Πολιτείες δεν έχουν δικαιώματα να βάλουν κανόνες για να ρυθμίσουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Έτσι, καθώς ξεκινάει η δεύτερη χρονιά του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, οι τιτάνες της Σίλικον Βάλεϊ δείχνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν να αυξάνουν τις περιουσία τους υποκλινόμενοι στον Τραμπ και βασιζόμενοι στην μεγάλη βοήθεια που τους προσφέρει.

Αυτή τη στιγμή, τα μεγάλα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τεχνολογίας είναι οι πολιτικές συνέπειες της ταχύτατης εξάπλωσης των datacenters, αλλά και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και οι χώρες της Ευρώπης αναλογίζονται τα οφέλη και τις συνέπειες από την πολιτική που ακολούθησε η Αυστραλία για απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Σύμφωνα με τη Guardian, ο ίδιος ο Τραμπ φαίνεται να ανησυχεί για τα datacenters. Συγκεκριμένα, ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχουν στην αγορά ενέργειας σε μία χώρα όπως οι ΗΠΑ που οι τιμές είναι ήδη υψηλές. Εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου Νοεμβρίου, εκφράζονται ανησυχίες για τις συνέπειες που θα έχει στην κατανάλωση η απορρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η ανησυχία του Αμερικανού Προέδρου έγινε εμφανής από δύο γεγονότα: αρχικά ανακοίνωσε μαζί με τον Πρόεδρο της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ότι ο τεχνολογικός κολοσσός θα πλήρωνε περισσότερα χρήματα για τα datacenters του και δύο μέρες μετά κάλεσε το διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας να διεξάγει μια δημοπρασία έκτακτης ανάγκης για την αξιοπιστία της ηλεκτρικής ενέργειας έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

«Δεν θέλω οι Αμερικανοί πολίτες να πληρώνουν ακριβότερους λογαριασμούς ενέργειας εξ αιτίας των datacenters», είπε χαρακτηριστικά.

Άλλωστε ήταν αυτός που υποσχέθηκε προεκλογικά στους Αμερικανούς ότι θα μειώσει το λογαριασμό ρεύματος στο μισό – κάτι που φυσικά δεν υπάρχει καμία προοπτική να συμβεί.

Και καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει σημαντικά την ζήτηση για ενέργεια, η κυβέρνηση Τραμπ μπλοκάρει τα μεγάλα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με τον Τραμπ να τα χαρακτηρίζει «απατεωνιές», παρά το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια σε εκατομμύρια σπίτια στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το κλίμα εύνοιας των τεχνολογικών κολοσσών πρέπει να προστεθούν και οι φωνές που καλούν σε απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων από παιδιά κάτω των 16 ετών.

Οι εταιρείες ασφαλώς δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο, ενώ και στην Αυστραλία εμφανίζονται φωνές αμφισβήτησης. Παρά το γεγονός ότι έχουν διαγραφεί εκατομμύρια λογαριασμοί, η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι έχουν αντικατασταθεί με ψεύτικους λογαριασμούς που φτιάχνουν οι νέοι ώστε να συνεχίσουν την παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα…