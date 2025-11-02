Άνοιξε λογαριασμό ο Κριστιάνο Τζούνιορ με την Κ16 της Πορτογαλίας (vid)

Για το Κύπελλο Ομοσπονδιών που λαμβάνει μέρος στην Τουρκιά, η Πορτογαλία διπλασίασε τις νίκες της απέναντι στην Ουαλία με σκορ 3-0.

Ο Κριστιάνο Τζούνιορ άνοιξε το σκορ στο 42' ενώ τα άλλα δυο γκολ τα πέτυχε ο Καμπράλ διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Ο 15χρονος γιος του Κριστιάνο Ρονάλντο αγωνίζεται στους νέους της Αλ Νασρ, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του. Στο παιχνίδι με τους Τούρκους για την πρώτη αγωνιστική έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Πορτογαλίας.

🚨🚨| Cristiano Jr has officially opened his account for Portugal U16! 🇵🇹🔥pic.twitter.com/jpY08Ozpi5 — CentreGoals. (@centregoals) November 1, 2025

Επόμενος αντίπαλος των Πορτογάλων είναι η Αγγλία, την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025.