Ο Τραμπ διάλεξε τον GOAT του ποδοσφαίρου - Εκτός οι Ρονάλντο και Μέσι

Παρών αυτή την Κυριακή (13/7) στο στάδιο MetLife, δυτικά της Νέας Υόρκης, για να παρακολουθήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, τον οποίο κέρδισεη Τσέλσι εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν (3-0), ο Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε στην τελετή απονομής του τροπαίου. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών βρισκόταν στο βήμα, συνοδεύοντας τους παίκτες καθώς σήκωναν το τρόπαιο.



Κατά τη διάρκεια του τελικού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ βρήκε την ευκαιρία για να αποθεώσει τον Λιονέλ Μέσι. Μάλιστα, Πριν από τον τελικό, ο Τραμπ ρωτήθηκε ποιον θεωρούσε τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών. Και αυτός δεν είναι ούτε ο Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά ούτε και ο «Pulga», επιλέγοντας μια πιο κλασική απάντηση κατονομάζοντας τον Βραζιλιάνο Πελέ. Ο Τραμπ σημείωσε ότι ο θρύλος του ποδοσφαίρου έπαιξε στο αμερικανικό πρωτάθλημα, με τη New York Cosmos, για δύο σεζόν (1975-1977), και ότι τον είδε μάλιστα να παίζει.





«Ο καλύτερος σε αυτό το άθλημα; Στο ποδόσφαιρο; Πριν από πολλά χρόνια, όταν ήμουν νέος, έφεραν έναν παίκτη ονόματι Πελέ για να παίξει εδώ. Έπαιζε για μια ομάδα που ονομαζόταν The Cosmos (New York Cosmos), και ο Στιβ Ρος, ένας φίλος μου από την Werner Communications, ήταν η έμπνευση πίσω από αυτή την κίνηση. Και το στάδιο ήταν γεμάτο. Ήταν μια παλαιότερη εκδοχή αυτού του σταδίου (Metlife Stadium), αλλά ακόμα εδώ. Δεν θέλω να ακουστώ «παλιομοδίτικος», αλλά ήταν πολύ καιρό πριν. Ήμουν νέος και ήρθα να δω τον Πελέ να παίζει», είπε στο DAZN ο Τραμπ και κατέληξε λέγοντας:



«Ήταν φανταστικός... Είναι πιθανώς μια «παλιομοδίτικη» απάντηση, σαν να λέμε Μπέιμπ Ρουθ (θρυλικός παίκτης του μπέιζμπολ), αλλά θα έλεγα ότι ο Πελέ ήταν ο καλύτερος», δήλωσε.