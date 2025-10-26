Ζίνι εναντίον Μέσι: Η αναμέτρηση που αξίζει 10.000.000 δολάρια

Τα προκριματικά του Μουντιάλ στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες εβδομάδες. Οι ομάδες αναμένεται να δώσουν μερικούς φιλικούς αγώνες για να προετοιμαστούν για τη μεγάλη διοργάνωση ποδοσφαίρου του 2026.

Η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή έχει δώσει ήδη δύο φιλικούς αγώνες αυτόν τον Οκτώβριο. Ο Λιονέλ Μέσι και η παρέα του θα παίξουν έναν ακόμη φιλικό αγώνα τον Νοέμβριο. Αυτόν κόντρα στην Ανγκόλα του Ζίνι της ΑΕΚ. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής (AFA) επιβεβαίωσε το θέμα σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ρεπόρτερ που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Ανγκόλα, ο εν λόγω αγώνας θα πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας, με την ομάδα το μεσοεπιθετικού της Ένωσης να έχει πληρώσει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια για να πείσει την Παγκόσμια πρωταθλήτρια να αποδεχθεί την πρόσκληση για το φιλικό αυτό ματς.

🇦🇴✨ Historic night loading in Luanda!



Angola will host World Champions Argentina in a friendly match on November 14 as part of the country’s Independence Day celebrations.



Αρχικά, το σχέδιο ήταν να διεξαχθούν δύο φιλικοί αγώνες για την Αργεντινή. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του αργεντίνικου Μέσου ενημέρωσης «TYC Sports», η Αργεντινή του Λιονέλ Μέσι θα παίξει τελικά μόνο έναν αγώνα λόγω έλλειψης κατάλληλου αντιπάλου.

Ο αγώνας με την ομάδα του Ζίνι, θα διεξαχθεί στη Λουάντα, την πρωτεύουσα της αφρικανικής χώρας της Αγκόλας, στις 14 Νοεμβρίου. Η ώρα δεν έχει ακόμη καθοριστεί. Δεδομένου ότι πρόκειται για φιλικό αγώνα, ο προπονητής, κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Λιονέλ Σκαλόνι, θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει νέα πρόσωπα και σχηματισμούς μέχρι το Μουντιάλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό, η «Αλμπισελέστε» κατέληξε σε συμφωνία για να αντιμετωπίσει το Μεξικό του Ορμπελίν Πινέδα και την Ονδούρα στις Ηνωμένες Πολιτείες μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, οι οποίοι θα είναι τα τελευταία «τεστ».