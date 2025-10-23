Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΚ Conference League

Φοβερό στατιστικό: H AEK κέρδισε εντός έδρας σε όμιλο στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το...2010

Η ΑΕΚ είχε να πάρει νίκη σε όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην έδρα της από το 2010, όταν και κέρδισε την Χάιντουκ στο ΟΑΚΑ.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ΑΕΚ έκανε περίπατο το βράδυ της Πέμπτης στην Νέα Φιλαδέλφεια, αφού ισοπέδωσε την Άμπερντιν με το εμφατικό 6-0 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Με αυτή την μεγάλη, σε σκορ, νίκη, κατέρριψε ένα αρνητικό στατιστικό που την κυνηγούσε εδώ και μια 15ετία. Η νίκη της Ένωσης κόντρα στους Σκωτσέζους ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό όμιλο, μετά από το 2010!

Η τελευταία ευρωπαϊκή νίκη στην έδρα της

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ στις 16 Σεπτεμβρίου του 2010, είχε φιλοξενήσει στο ΟΑΚΑ τη Χάιντουκ Σπλίτ για τους ομίλους του Europa League, με την Ένωση να παίρνει σπουδαία νίκη με 3-1, με τα γκολ των Ραφίκ Τζιμπούρ στο 12', η Χάιντουκ ισοφάρισε στο 29' με πέναλτι του Ιμπρσιτς, ο Νίκος Λυμπερόπουλος έκανε το 2-1, και ο Νάτσο Σκόκο στο 89' διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Από τότε μεσολάβησαν 17 αγώνες με 12 ήττες και 5 ισοπαλίες, ενώ όσες νίκες έχει κάνει έως σήμερα στην Ελλάδα, η ΑΕΚ στο διάστημα αυτό, αφορούσαν προκριματικές φάσεις για την Ευρώπη. Σε αυτές τις 17 αναμετρήσεις η Ένωση είχε το «πάνω χέρι», με εξαίρεση το ματς με τη Στουρμ Γκρατς το 2011, όπου η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα μέχρι το 89΄, αλλά… κατάφερε να χάσει.

Η μόλις 4η νίκη από το 2017

Ακόμα ένα σημαντικό στατιστικό είναι ότι η αποψινή νίκη ήταν η τέταρτη νίκη της ΑΕΚ, ανεξαρτήτως έδρας, σε ευρωπαϊκό όμιλο, από το 2017 κι έπειτα. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει 1-2 στην Κροατία την Ριέκα, για το Europa League, ενώ για την ίδια διοργάνωση, τη σεζόν 2020-2021 είχε κερδίσει με το επιβλητικό 1-4 στην Ουκρανία τη Ζόρια. Τέλος να θυμίσουμε ότι η τελευταία νίκη της ΑΕΚ ήταν το μεγάλο διπλό στην Αγγλία, απέναντι στην Μπράιτον με 3-2 το Φθινόπωρο του 2024. Αυτό βέβαια μέχρι σήμερα.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο ΑΕΚ Conference League

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader