Φοβερό στατιστικό: H AEK κέρδισε εντός έδρας σε όμιλο στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά το...2010

Η ΑΕΚ έκανε περίπατο το βράδυ της Πέμπτης στην Νέα Φιλαδέλφεια, αφού ισοπέδωσε την Άμπερντιν με το εμφατικό 6-0 για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Με αυτή την μεγάλη, σε σκορ, νίκη, κατέρριψε ένα αρνητικό στατιστικό που την κυνηγούσε εδώ και μια 15ετία. Η νίκη της Ένωσης κόντρα στους Σκωτσέζους ήταν η πρώτη εντός έδρας νίκη της ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό όμιλο, μετά από το 2010!

Η τελευταία ευρωπαϊκή νίκη στην έδρα της

Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ στις 16 Σεπτεμβρίου του 2010, είχε φιλοξενήσει στο ΟΑΚΑ τη Χάιντουκ Σπλίτ για τους ομίλους του Europa League, με την Ένωση να παίρνει σπουδαία νίκη με 3-1, με τα γκολ των Ραφίκ Τζιμπούρ στο 12', η Χάιντουκ ισοφάρισε στο 29' με πέναλτι του Ιμπρσιτς, ο Νίκος Λυμπερόπουλος έκανε το 2-1, και ο Νάτσο Σκόκο στο 89' διαμόρφωσε το τελικό 3-1.

Από τότε μεσολάβησαν 17 αγώνες με 12 ήττες και 5 ισοπαλίες, ενώ όσες νίκες έχει κάνει έως σήμερα στην Ελλάδα, η ΑΕΚ στο διάστημα αυτό, αφορούσαν προκριματικές φάσεις για την Ευρώπη. Σε αυτές τις 17 αναμετρήσεις η Ένωση είχε το «πάνω χέρι», με εξαίρεση το ματς με τη Στουρμ Γκρατς το 2011, όπου η ΑΕΚ είχε το προβάδισμα μέχρι το 89΄, αλλά… κατάφερε να χάσει.

Η μόλις 4η νίκη από το 2017

Ακόμα ένα σημαντικό στατιστικό είναι ότι η αποψινή νίκη ήταν η τέταρτη νίκη της ΑΕΚ, ανεξαρτήτως έδρας, σε ευρωπαϊκό όμιλο, από το 2017 κι έπειτα. Η ΑΕΚ είχε κερδίσει 1-2 στην Κροατία την Ριέκα, για το Europa League, ενώ για την ίδια διοργάνωση, τη σεζόν 2020-2021 είχε κερδίσει με το επιβλητικό 1-4 στην Ουκρανία τη Ζόρια. Τέλος να θυμίσουμε ότι η τελευταία νίκη της ΑΕΚ ήταν το μεγάλο διπλό στην Αγγλία, απέναντι στην Μπράιτον με 3-2 το Φθινόπωρο του 2024. Αυτό βέβαια μέχρι σήμερα.