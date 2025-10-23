Η βαθμολογία του Conference League μετά την σπουδαία «εξάρα» της ΑΕΚ
Δείτε τα αποτελέσματα, καθώς και πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία του Conference League μετά τα πρώτα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής.
Η ΑΕΚ άφησε πίσω της την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και έκανε... πάρτι απέναντι στην Αμπερντίν, επικρατώντας με 6-0 των Σκωτσέζων για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η Ένωση πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση, «διαγράφοντας» μάλιστα και την ήττα με 3-1 από την Τσέλιε στη διαφορά τερμάτων.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και την βαθμολογία του Conference League μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών των 19:45.
Το πρόγραμμα/τα αποτελέσματα
- ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0
- Άλκμαρ - Σλόβαν 1-0
- Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο 0-0
- Ντρίτα - Ομόνοια 1-1
- Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα 0-3
- Ριέκα - Σπάρτα Πράγας (διακόπηκε)
- Σαχτάρ - Λέγκια 1-2
- Σκεντίγια - Σέλμπουρν 1-0
- Στρασβούργο - Γιαγκελόνια 1-1
- Χάκεν - Ράγιο Βαγιεκάνο 2-2
- Κρίσταλ Πάλας -ΑΕΚ Λάρνακας (23/10, 22:00)
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Λεχ Πόζναν (23/10, 22:00)
- Μάινζ - Ζρίνιέσκι (23/10, 22:00)
- Κραϊόβα - Νόα (23/10, 22:00)
- Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε (23/10, 22:00)
- Σάμσουνσπορ - Ντινάμο Κιέβου (23/10, 22:00)
- Σίγμα Όμολουτς - Ράκοφ (23/10, 22:00)
- Χάμρουν - Λωζάνη (23/10, 22:00)
Η βαθμολογία
- Φιορεντίνα 6β.
- Ράγιο Βαγιεκάνο 4β.
- Στρασβούργο 4β.
- Γιαγκελόνια 4β.
- Ζρινιέσκι 3β.
- ΑΕΚ 3β.
- ΑΕΚ Λάρνακας 3β.
- Σπάρτα Πράγας 3β.
-------------------------
- Λεχ Πόζναν 3β.
- Λωζάνη 3β.
- Τσέλιε 3β.
- Κρίσταλ Πάλας 3β.
- Ρακόφ 3β.
- Μάιντζ 3β.
- Σαμσουνσπόρ 3β.
- Νόα 3β.
- Σαχτάρ Ντόνετσκ 3β.
- Λέγκια Βαρσοβίας 3β.
- Σκέντιγια 3β.
- Αλκμάαρ 3β.
- Ντρίτα 2β.
- Χάκεν 2β.
- Κουόπιο 2β.
- Ομόνοια 1β.
-------------------------
- Σέλμπουρν 1β.
- Μπρέινταμπλικ 1β.
- Ριέκα 0β.
- Χάμρουν 0β.
- Σλόβαν Μπρατισλάβας 0β.
- Σίγμα Όλομουτς 0β.
- Δυναμό Κιέβου 0β.
- Κραϊόβα 0β.
- Σάμροκ Ρόβερς 0β.
- Αμπερντίν 0β.
- Ραπίντ Βιέννης 0β.
- Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 0β.