Η βαθμολογία του Conference League μετά την σπουδαία «εξάρα» της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ άφησε πίσω της την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και έκανε... πάρτι απέναντι στην Αμπερντίν, επικρατώντας με 6-0 των Σκωτσέζων για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η Ένωση πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση, «διαγράφοντας» μάλιστα και την ήττα με 3-1 από την Τσέλιε στη διαφορά τερμάτων.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και την βαθμολογία του Conference League μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών των 19:45.

Το πρόγραμμα/τα αποτελέσματα

ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0

Άλκμαρ - Σλόβαν 1-0

Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο 0-0

Ντρίτα - Ομόνοια 1-1

Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα 0-3

Ριέκα - Σπάρτα Πράγας (διακόπηκε)

Σαχτάρ - Λέγκια 1-2

Σκεντίγια - Σέλμπουρν 1-0

Στρασβούργο - Γιαγκελόνια 1-1

Χάκεν - Ράγιο Βαγιεκάνο 2-2

Κρίσταλ Πάλας -ΑΕΚ Λάρνακας (23/10, 22:00)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Λεχ Πόζναν (23/10, 22:00)

Μάινζ - Ζρίνιέσκι (23/10, 22:00)

Κραϊόβα - Νόα (23/10, 22:00)

Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε (23/10, 22:00)

Σάμσουνσπορ - Ντινάμο Κιέβου (23/10, 22:00)

Σίγμα Όμολουτς - Ράκοφ (23/10, 22:00)

Χάμρουν - Λωζάνη (23/10, 22:00)

Η βαθμολογία