Η βαθμολογία του Conference League μετά την σπουδαία «εξάρα» της ΑΕΚ

Δείτε τα αποτελέσματα, καθώς και πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία του Conference League μετά τα πρώτα παιχνίδια της 2ης αγωνιστικής.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ΑΕΚ άφησε πίσω της την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα και έκανε... πάρτι απέναντι στην Αμπερντίνεπικρατώντας με 6-0 των Σκωτσέζων για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η Ένωση πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση, «διαγράφοντας» μάλιστα και την ήττα με 3-1 από την Τσέλιε στη διαφορά τερμάτων.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα, καθώς και την βαθμολογία του Conference League μετά την ολοκλήρωση των παιχνιδιών των 19:45.

Το πρόγραμμα/τα αποτελέσματα

  • ΑΕΚ - Αμπερντίν 6-0
  • Άλκμαρ - Σλόβαν 1-0
  • Μπρέινταμπλικ - Κουόπιο 0-0
  • Ντρίτα - Ομόνοια 1-1
  • Ραπίντ Βιέννης - Φιορεντίνα 0-3
  • Ριέκα - Σπάρτα Πράγας (διακόπηκε)
  • Σαχτάρ - Λέγκια 1-2
  • Σκεντίγια - Σέλμπουρν 1-0
  • Στρασβούργο - Γιαγκελόνια 1-1
  • Χάκεν - Ράγιο Βαγιεκάνο 2-2
  • Κρίσταλ Πάλας  -ΑΕΚ Λάρνακας (23/10, 22:00)
  • Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Λεχ Πόζναν (23/10, 22:00) 
  • Μάινζ - Ζρίνιέσκι (23/10, 22:00)
  • Κραϊόβα - Νόα (23/10, 22:00)
  • Σάμροκ Ρόβερς - Τσέλιε (23/10, 22:00) 
  • Σάμσουνσπορ - Ντινάμο Κιέβου (23/10, 22:00)
  • Σίγμα Όμολουτς - Ράκοφ (23/10, 22:00)
  • Χάμρουν - Λωζάνη (23/10, 22:00)

Η βαθμολογία

  1. Φιορεντίνα 6β.
  2. Ράγιο Βαγιεκάνο 4β.
  3. Στρασβούργο 4β.
  4. Γιαγκελόνια 4β.
  5. Ζρινιέσκι 3β.
  6. ΑΕΚ 3β.
  7. ΑΕΚ Λάρνακας 3β.
  8. Σπάρτα Πράγας 3β.
    -------------------------
  9. Λεχ Πόζναν 3β.
  10. Λωζάνη 3β.
  11. Τσέλιε 3β.
  12. Κρίσταλ Πάλας 3β.
  13. Ρακόφ 3β.
  14. Μάιντζ 3β.
  15. Σαμσουνσπόρ 3β.
  16. Νόα 3β.
  17. Σαχτάρ Ντόνετσκ 3β.
  18. Λέγκια Βαρσοβίας 3β.
  19. Σκέντιγια 3β.
  20. Αλκμάαρ 3β.
  21. Ντρίτα 2β.
  22. Χάκεν 2β.
  23. Κουόπιο 2β.
  24. Ομόνοια 1β.
    -------------------------
  25. Σέλμπουρν 1β.
  26. Μπρέινταμπλικ 1β.
  27. Ριέκα 0β.
  28. Χάμρουν 0β.
  29. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0β.
  30. Σίγμα Όλομουτς 0β.
  31. Δυναμό Κιέβου 0β.
  32. Κραϊόβα 0β.
  33. Σάμροκ Ρόβερς 0β.
  34. Αμπερντίν 0β.
  35. Ραπίντ Βιέννης 0β.
  36. Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 0β.

