Μέσι… μαγεία στο MLS: Χατ-τρικ και Χρυσό Παπούτσι για τον Αργεντινό

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι σε θρίαμβο με 5-2 απέναντι στη Νάσβιλ στο «GEODIS Park», πετυχαίνοντας χατ-τρικ και μοιράζοντας ασίστ, εξασφαλίζοντας παράλληλα το Χρυσό Παπούτσι του MLS. Η ομάδα του τερμάτισε στην τρίτη θέση της Ανατολικής Περιφέρειας, με τον Μέσι να ολοκληρώνει τη σεζόν σε φανταστική φόρμα, σκοράροντας πέντε γκολ στα δύο τελευταία ματς.

Στο παιχνίδι κόντρα στη Νάσβιλ, ο Μέσι άνοιξε το σκορ στο 33ο λεπτό με αριστερό σουτ έξω από την περιοχή, μετά από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια στη μεσαία γραμμή. Η Νάσβιλ αντέδρασε πριν το ημίχρονο, παίρνοντας προσωρινά προβάδισμα με γκολ των Σαμ Σάριτζ και Τζέικομπ Σάφελμπουργκ. Ο «Pulga», όμως, δεν σταμάτησε εκεί: στο δεύτερο ημίχρονο ισοφάρισε από το σημείο του πέναλτι και στο 67′, με γκολ του Μπαλτάσαρ Ροντρίγκες, η Ίντερ Μαϊάμι ολοκλήρωσε την ανατροπή.

Ο Μέσι βρήκε τρίτη φορά δίχτυα στο 80′ με ένα ακόμα εντυπωσιακό αριστερό σουτ μετά από ένα-δύο με τον Ίαν Φρέι. Στις καθυστερήσεις έδωσε την τελική «πινελιά» στην υπέροχη εμφάνισή του, μοιράζοντας ασίστ με το εξωτερικό του αριστερού ποδιού για το τελικό 5-2.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Ίντερ Μαϊάμι, Χαβιέρ Μασεράνο, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Λιονέλ Μέσι: «Είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει παίξει ποτέ αυτό το άθλημα. Σήμερα ήταν εξαιρετικός, όπως σχεδόν πάντα. Αν υπήρχε αμφιβολία για την απόδοσή του στην κανονική περίοδο, αυτή έχει ξεκαθαριστεί πλήρως», δήλωσε ο Μασεράνο στη συνέντευξη Τύπου.