Δεν το κουνάει από το Μαϊάμι ο Μέσι: Ανανέωσε για ακόμη τρία χρόνια

Ο Λίονελ Μέσι δεν το κουνάει από το Μαϊάμι και από το MLS. Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ ανανέωσε με την Ίντερ Μαϊάμι, και όπως φαίνεται εκεί θα κλείσει και την καριέρα του.

Ένας από τους κορυφαίους (αν όχι ο κορυφαίος) ποδοσφαιριστής της γενιάς μας, ο Λέο Μέσι, υπέγραψε συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι έως τον Δεκέμβρη του 2028. Ο «Pulga» βρίσκεται στην ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ από το 2023 και εφόσον ολοκληρώσει το συμβόλαιο του, θα παραμείνει στην Αμερική και το MLS, μέχρι τα 41(!) του χρόνια, και θα κλείσει πιθανότατα την καριέρα του, στην Ίντερ Μαϊάμι.

🚨🇺🇸 OFFICIAL: Lionel Messi signs new deal at Inter Miami valid until December 2028, confirmed.



Verbal agreement reported last week now confirmed as MLS approved all the formal steps.



Messi stays at Inter Miami for 3 more years. pic.twitter.com/Az2AuZ7KuQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 23, 2025

Ο Μέσι τα έχει κατακτήσει όλα στην καριέρα του, και στην Ίντερ Μαϊάμι και στο MLS μετράει 71 γκολ και 37 ασίστ, σε 82 συμμετοχές, με τη φανέλα της ομάδας του Μαϊάμι, μέχρι στιγμής.