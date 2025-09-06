«Ο Ζέιν Σιλκότ-Ντούμπερι αναμένεται στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό»

Ο Ολυμπιακός φαίνεται να προχωρά στην προσθήκη του Ζέιν Σιλκότ-Ντούμπερι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βρετανία, οι δύο ομάδες βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για μεταγραφή του 20χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα, μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας.



Ο Σιλκότ-Ντούμπερι, που αγωνίζεται κυρίως στην αριστερή πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής, διαθέτει τη δυνατότητα να καλύψει και το δεξί άκρο, προσφέροντας στον Ολυμπιακό ευελιξία στο επιθετικό του παιχνίδι. Ο νεαρός παίκτης είχε μετακομίσει στην Μπόρνμουθ τον περασμένο Ιανουάριο από την Τσέλσι και κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν πραγματοποίησε δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, ενώ είχε σημαντική παρουσία στις Κ21 και Κ18 των «Μπλε», καταγράφοντας 6 γκολ και 7 ασίστ.



Οι Βρετανοί αναφέρουν ότι η συμφωνία κινείται σε τελικό στάδιο και ότι η επίσημη ανακοίνωση δεν θα αργήσει, με τον νεαρό εξτρέμ να εντάσσεται σύντομα στην προετοιμασία της ομάδας.







