Φαβορί για τον πάγκο της Μπενφίκα ο Ζοσέ Μουρίνιο

Μετά την ήττα-σοκ από την Καραμπάγκ στο Champions League και την απομάκρυνση του Μπρούνο Λάζ, ο Ρουί Κόστα κινείται γρήγορα για να κλείσει τον Ζοσέ Μουρίνιο και να τον έχει έτοιμο ακόμα και για το εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου με τη Άβες. Ο καλύτερος Πορτογάλος προπονητής όλων των εποχών είναι έτοιμος να κάτσει ξανά στον πάγκο που ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα.



Σύμφωνα με τα πορτογαλικά ρεπορτάζ, οι επαφές είναι σε τελικό στάδιο και μπορεί να υπάρξει συμφωνία μέσα στη μέρα. Ο ίδιος ο Μουρίνιο θέλει να επιστρέψει και δεν έχει κανένα θέμα να καθίσει άμεσα στον πάγκο των Λουζιτανών.

🚨🚨 Benfica está em NEGOCIAÇÕES com José Mourinho, avança a @cnnportugal. pic.twitter.com/7qVZmXP5N8 — Diário de Transferências (@DTransferencias) September 17, 2025





Ο «Special One», που πριν λίγες εβδομάδες αποχώρησε από τη Φενέρμπαχτσε, γνωρίζει καλά το περιβάλλον της Μπενφίκα και έχει καλή σχέση με τον γενικό διευθυντή Μάριο Μπράνκο, κάτι που βοηθά να προχωρήσει η υπόθεση.



Με το όνομά του και μόνο, ο Μουρίνιο μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία στα αποδυτήρια για μία ομάδα που στα τελευταία παιχνίδια μετά τις γκέλες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη (1-1 με Σάντα Κλάρα και 2-3 με Κάραμπαγκ) δείχνει να χάνει τον εαυτό της. Ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη προέδρου που πλησιάζουν για τον Πορτογαλικό σύλλογο, ο Ρουί Κόστα ποντάρει στη «μεταγραφή» του πάγκου για να κερδίσει χρόνο και εντυπώσεις. Όλα δείχνουν ότι η επιστροφή του «Special One» είναι θέμα ωρών.