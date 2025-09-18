Η Μπενφίκα ανακοίνωσε επίσημα τον Ζοσέ Μουρίνιο

Είναι επίσημο. Ο Ζοσέ Μουρίνιο επιστρέφει στον πάγκο της Μπενφίκα 25 χρόνια μετά. Ο «Special One» επέστρεψε στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Μπενφίκα, αναλαμβάνοντας τον πάγκο της με συμβόλαιο που διαρκεί έως το καλοκαίρι του 2027, με την δυνατότητα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι δύο πλευρές να μπορούν να τερματίσουν την συνεργασία τους εντός των πρώτων δέκα ημερών από τον τελευταίο επίσημο αγώνα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο έμπειρος τεχνικός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός με την Πόρτο και την κατάκτηση του Champions League το 2004, επιστρέφει στον πρώτο σταθμό της προπονητικής του καριέρας.



Ο Μουρίνιο αναλαμβάνει τη σκυτάλη από τον Μπρούνο Λαζ με στόχο να επαναφέρει την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη στην κορυφή του πορτογαλικού πρωταθλήματος και να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League. Η εμπειρία του και η ικανότητά του να διαχειρίζεται μεγάλες ομάδες αποτελούν ισχυρά εφόδια για την προσπάθεια της ομάδας να ξαναβρεί την κυριαρχία της στο εγχώριο και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.





🦅 Bem-vindo, José Mourinho! — SL Benfica (@SLBenfica) September 18, 2025