Λήγει η προθεσμία για ελεύθερους παίκτες: Πότε ξεκινά και τελειώνει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος

Η προθεσμία των μεταγραφών ολοκληρώθηκε τυπικά στις 12 Σεπτεμβρίου, ωστόσο οι ομάδες διατηρούν ακόμα ένα περιθώριο για προσθήκες μέσω ελεύθερων ποδοσφαιριστών. Οι σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν με παίκτες που κυκλοφορούν ελεύθεροι, δηλαδή δεν δεσμεύονται με κάποιο συμβόλαιο, έως και τις 26 Σεπτεμβρίου.

Τα ονόματα που ξεχωρίζουν και τα χρονικά περιθώρια

Η φετινή σεζόν βρίσκει την Ελλάδα με τέσσερις εκπροσώπους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γεγονός που οδήγησε τις ομάδες, κυρίως τους διεκδικητές του τίτλου, σε πολλές και ποιοτικές κινήσεις. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες ομάδες έχουν ολοκληρώσει τον σχεδιασμό τους, η δεξαμενή των ελεύθερων παικτών προσφέρει πάντα την ευκαιρία για μια τελευταία, αλλά ιδιαίτερα στοχευμένη μεταγραφή.

Ο κατάλογος των διαθέσιμων ονομάτων, αν και περιορισμένος σε σχέση με την «κανονική» μεταγραφική περίοδο, περιλαμβάνει ακόμα και παίκτες υψηλού επιπέδου. Ονόματα όπως του Ιταλού Λορέντσο Ινσίνιε και του Μαροκινού Χακίμ Ζίγιες που παραμένουν χωρίς ομάδα φιγουράρουν στην κορυφή της σχετικής λίστας, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους συλλόγους την ευκαιρία να αποκτήσουν σημαντικούς ποδοσφαιριστές χωρίς κανένα αντίτιμο μεταγραφής.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Η χρονική παράταση μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου δίνει τη δυνατότητα στους τεχνικούς διευθυντές και τους προπονητές να εξετάσουν προσεκτικά τις επιλογές τους και να καλύψουν πιθανές αδυναμίες που έχουν εντοπίσει στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Μια τέτοια κίνηση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία μιας ομάδας, ειδικά σε μια χρονιά με τόσο αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως, μετά την ολοκλήρωση αυτής της προθεσμίας, η επόμενη ευκαιρία για μεταγραφές θα είναι η χειμερινή μεταγραφική περίοδος, η οποία, σύμφωνα με την ΕΠΟ, θα διαρκέσει από τις 2 Ιανουαρίου έως τις 6 Φεβρουαρίου, με την προθεσμία για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές να εκτείνεται έως τις 16 Φεβρουαρίου.