Επιβεβαίωση Ρεμπρόφ: «Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό»

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, που προέκυψε μετά το «διαζύγιο» των «πρασίνων» με τον Ρουί Βιτόρια. Ο Ουκρανός προπονητής, του οποίου το όνομα βρίσκεται ψηλά στη λίστα του «τριφυλλιού», προχώρησε σε δηλώσεις όπου παραδέχτηκε τις επαφές.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι πράσινοι ήρθαν πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Ουκρανό προπονητή, αλλά στάθηκε εμπόδιο η ομοσπονδία της Ουκρανίας, η οποία δεν του επέτρεψε να εγκαταλείψει την Εθνικής του ομάδα, εν μέσω και των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026.

«Υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον, επειδή δούλεψα καλά πριν από την εθνική ομάδα. Υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται για μένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρεμπρόφ.

Ωστόσο, ο 51χρονος τεχνικός έσπευσε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, τονίζοντας ότι παραμένει απολύτως αφοσιωμένος στα καθήκοντά του ως ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ουκρανίας. «Εγώ αυτή τη στιγμή εργάζομαι για την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας. Σέβομαι τη χώρα μου. Σίγουρα θα δουλέψω με την ομάδα μου μέχρι το τέλος», δήλωσε ο Ρεμπρόφ, χωρίς όμως να απορρίπτει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό μόνο μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Ουκρανία.