Οι ώρες και τα κανάλια για τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Ώρα... Ευρώπης για τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.

Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Γιούνγκ Μπόις, απόψε στις 22:00, για τη τέταρτη αγωνιστική του Europa League.

Ο «δικέφαλος του βορρά» μετά τη νίκη του με 4-3 στη Γαλλία έχει αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισής του, λαμβάνοντας την 20η θέση τη βαθμολογίας. Συγκεκριμένα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετράει πλέον το 72% των πιθανοτήτων να προκριθεί στην πρώτη 24άδα και μόλις το 6% να καταλάβει μία από τις πρώτες οκτώ θέσεις της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί στην Τούμπα την ελβετική ομάδα την Πέμπτη 06 Νοεμβρίου και ο αγώνας θα είναι live από την Cosmote και συγκεκριμένα από το Cosmote Sport 5 HD, στις 22:00.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Σάμροκ Ρόβερς στην έδρα της, την OPAP Arena, απόψε στις 19:45, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στη 12η θέση του πίνακα, με τρεις βαθμούς σε δύο παιχνίδια, ενώ στα πλέι οφ της διοργάνωσης περνούν οι 24 πρώτες ομάδες. Ο «Δικέφαλος» δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε την ευρωπαϊκή του παρουσία στη League Phase, αφού ηττήθηκε με 3-1 από τη Τσέλιε στις 02/10, ωστόσο στη δεύτερη αγωνιστική διόρθωσε τα λάθη του, πετυχαίνοντας το 6-0 απέναντι στην Αμπερντίν.

Ο αγώνας της ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς θα γίνει την Πέμπτη 06/11, στην OPAP Arena, στις 19:45 με ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Cosmote Sport 4HD.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από χθες, Τετάρτη, στη Σουηδία, για τον αγώνα του με τη Μάλμε, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Europa League, απόψε στις 19:45.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 22η θέση της βαθμολογίας και μετά την ήττα από τη Φέγενορντ στις 23/10, με 3-1, έχουν το 55% των πιθανοτήτων να λάβουν μια θέση στην πρώτη 24άδα τη κατάταξης. Παράλληλα υπενθυμίζουμε ότι ο Τάσος Μπακασέτας έχει επιστρέψει κανονικά και αναμένεται να πάρει τα πρώτα λεπτά αγωνιστικής δράσης με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού.

Ο αγώνας του «τριφυλλιού» με τη Μάλμε θα γίνει την Πέμπτη 06 Νοεμβρίου στις 19:45, ώρα Ελλάδος, με ζωντανή μετάδοση από δύο κανάλια.

ΑΝΤ1

COSMOTE SPORT 3HD

