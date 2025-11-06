Οι ώρες και τα κανάλια για τις ευρωπαϊκές «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Οι τρεις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στην μάχη της Ευρώπης σε Europa League και Conference League.
Ώρα... Ευρώπης για τους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει την Γιούνγκ Μπόις, απόψε στις 22:00, για τη τέταρτη αγωνιστική του Europa League.
Ο «δικέφαλος του βορρά» μετά τη νίκη του με 4-3 στη Γαλλία έχει αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισής του, λαμβάνοντας την 20η θέση τη βαθμολογίας. Συγκεκριμένα η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετράει πλέον το 72% των πιθανοτήτων να προκριθεί στην πρώτη 24άδα και μόλις το 6% να καταλάβει μία από τις πρώτες οκτώ θέσεις της διοργάνωσης.
Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί στην Τούμπα την ελβετική ομάδα την Πέμπτη 06 Νοεμβρίου και ο αγώνας θα είναι live από την Cosmote και συγκεκριμένα από το Cosmote Sport 5 HD, στις 22:00.
Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Σάμροκ Ρόβερς στην έδρα της, την OPAP Arena, απόψε στις 19:45, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς βρίσκεται στη 12η θέση του πίνακα, με τρεις βαθμούς σε δύο παιχνίδια, ενώ στα πλέι οφ της διοργάνωσης περνούν οι 24 πρώτες ομάδες. Ο «Δικέφαλος» δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε την ευρωπαϊκή του παρουσία στη League Phase, αφού ηττήθηκε με 3-1 από τη Τσέλιε στις 02/10, ωστόσο στη δεύτερη αγωνιστική διόρθωσε τα λάθη του, πετυχαίνοντας το 6-0 απέναντι στην Αμπερντίν.
Ο αγώνας της ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς θα γίνει την Πέμπτη 06/11, στην OPAP Arena, στις 19:45 με ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της Cosmote Sport 4HD.
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από χθες, Τετάρτη, στη Σουηδία, για τον αγώνα του με τη Μάλμε, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Europa League, απόψε στις 19:45.
Οι «πράσινοι» βρίσκονται στην 22η θέση της βαθμολογίας και μετά την ήττα από τη Φέγενορντ στις 23/10, με 3-1, έχουν το 55% των πιθανοτήτων να λάβουν μια θέση στην πρώτη 24άδα τη κατάταξης. Παράλληλα υπενθυμίζουμε ότι ο Τάσος Μπακασέτας έχει επιστρέψει κανονικά και αναμένεται να πάρει τα πρώτα λεπτά αγωνιστικής δράσης με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού.
Ο αγώνας του «τριφυλλιού» με τη Μάλμε θα γίνει την Πέμπτη 06 Νοεμβρίου στις 19:45, ώρα Ελλάδος, με ζωντανή μετάδοση από δύο κανάλια.
- ΑΝΤ1
- COSMOTE SPORT 3HD
Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας