Ανακοινώθηκε: Νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού ο Μιγκέλ Ανχέλ Κορόνα

Ο Μιγκέλ Ανχέλ Κορόνα είναι με κάθε επισημότητα ο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Ο 44χρονος Ισπανός έλυσε το συμβόλαιό του με την Βαλένθια το βράδυ της Πέμπτης (13/11) και υπέγραψε άμεσα με το «τριφύλλι», με την προφορική συμφωνία των δύο πλευρών να υπάρχει εδώ και καιρό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα τεχνικού διευθυντή του συλλόγου και επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η πρόσληψή του εντάσσεται στο πλάνο ριζικής αναδιάρθρωσης της ομάδας.

Ο κ. Κορόνα γεννήθηκε στην Ταλαβέρα ντε λα Ρέινα της Ισπανίας στις 12 Φεβρουαρίου 1981. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης και συνέχισε σε Σαραγόσα, Πόλι Έχιδο, Αλμπαθέτε, Αλμερία, ενώ αγωνίστηκε και στην Αυστραλία. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας σπούδασε και πήρε πτυχίο Νομικής στην Ισπανία».