Παναθηναϊκός: Ο Γιάννης Αλαφούζος θα παραχωρήσει μεγάλη συνέντευξη την Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Χρειάστηκε εννιά ολόκληρα χρόνια για να βγει ο Γιάννης Αλαφούζος σε μια συνέντευξη Τύπου. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση του μεγαλύτερου προπονητικού ονόματος που έχει φέρει στον Παναθηναϊκού, του Ράφα Μπενίτεθ στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου. Χρειάστηκαν περίπου 2,5 χρόνια για να ακούσουμε τη φωνή του μεγαλομέτοχου του Παναθηναϊκού: η τελευταία ήταν στα τέλη του πρωταθλήματος του 2023, όταν ο Αλαφούζος στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΠΟΡ FM είχε πει πως το πρωτάθλημα «κλάπηκε» από την ομάδα του.

Προανήγγειλε το πρωινό της παρουσίασης του Μπενίτεθ πως «μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα τα πούμε ξανά και θα μιλήσουμε για όλα». Και η αλήθεια είναι πως από τότε όλοι όσοι ασχολούνται με τον οργανισμό του Παναθηναϊκού, από τους φιλάθλους ως τα media αναρωτιούνται το ίδιο πράγμα: πότε θα μιλήσει ο Αλαφούζος; Θα τηρήσει την υπόσχεση που έδωσε εκείνο το πρωινό Σαββάτου στο Κορωπί; Κι αν το κάνει, τι θα πει; Θα δεχτεί ερωτήσεις; Θα κάνει μονόλογο; Θα βγάλει ανακοίνωση; Θα απαντήσει σε όλα όσα θα ήθελαν να μάθουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τα προηγούμενα χρόνια; Θα αναφερθεί στο μέλλον και στο αν θα παραμείνει για πολύ ακόμα στην ιδιοκτησία του «τριφυλλιού»;

Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε. Ο Γιάννης Αλαφούζος ανοίγει τα χαρτιά του το βράδυ της Κυριακής 16 Νοεμβρίου, σε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης. Σε ένα πλαίσιο που δεν τον έχουμε ξανά δει, καθώς θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις συγκεκριμένων δημοσιογράφων (τα ονόματα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά).

Σε μια τηλεοπτική παρουσία και όχι σε συνέντευξη Τύπου όπως αυτές που έχουμε συνηθίσει, δηλαδή σε μια αίθουσα Τύπου κάποιου γηπέδου ή σε κάποιο ξενοδοχείο με άπειρους εκπροσώπους του Τύπου που σίγουρα θα εκδήλωναν ενδιαφέρον.

Ο Αλαφούζος για όλα στο ΣΚΑΪ

Ο μεγαλομέτοχος του Παναθηναϊκού θα μιλήσει ζωντανά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, στη βραδινή εκπομπή του καναλιού, αλλά όχι μόνο σε δημοσιογράφους του συγκεκριμένου σταθμού. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχουν κληθεί δημοσιογράφοι από τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά αθλητικά Μέσα της χώρας, οι οποίοι θα θέσουν τις ερωτήσεις τους στον Γιάννη Αλαφούζο για τα πάντα. Για το παρελθόν, το παρών και το μέλλον.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναμένεται να κάνει μια αναδρομή στα τελευταία χρόνια της ομάδας, στην αγωνιστική της πορεία, στις επιλογές που έχει κάνει όσον αφορά τους προπονητές και τους συνεργάτες του, στα χρήματα, στους στόχους που έχει θέσει από εδώ και στο εξής.

Φυσικά, αναμένεται να υπάρχει αναφορά και στην ανέγερση του νέου γηπέδου της ομάδας στον Βοτανικό, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε πως θα ξεκαθαρίσει το διοικητικό τοπίο και τις φήμες που υπάρχουν για ενδιαφέρον άλλων επιχειρηματικών για την απόκτηση των μετοχών της ομάδας.

Όλα αυτά το βράδυ της Κυριακής, στην πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Γιάννη Αλαφούζου για όλα τα «καυτά» ζητήματα του συλλόγου έπειτα από πολλά χρόνια.