Παναθηναϊκός: Το αποθεωτικό ποστάρισμα της UEFA για τον Ράφα Μπενίτεθ (pic)
Η UEFA έκανε ένα ποστάρισμα στο X για την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύσκολα την Μάλμε το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) στην Σουηδία, με γκολ του Τζούρισιτς στο 85'. Αυτή η πολύτιμη νίκη ήταν η πρώτη του Ράφα Μπενίτεθ με το «τριφύλλι» στην Ευρώπη, και η UEFA δεν παρέλειψε να το καταδείξει.
Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Europa League στο X, η UEFA ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός, στην πρώτη Ευρωπαϊκή εμφάνιση υπό τις οδηγίες του Ισπανού προπονητή πήρε την νίκη.