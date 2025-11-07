Παναθηναϊκός: Το αποθεωτικό ποστάρισμα της UEFA για τον Ράφα Μπενίτεθ (pic)

Ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύσκολα την Μάλμε το απόγευμα της Πέμπτης (6/11) στην Σουηδία, με γκολ του Τζούρισιτς στο 85'. Αυτή η πολύτιμη νίκη ήταν η πρώτη του Ράφα Μπενίτεθ με το «τριφύλλι» στην Ευρώπη, και η UEFA δεν παρέλειψε να το καταδείξει.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Europa League στο X, η UEFA ανέφερε πως ο Παναθηναϊκός, στην πρώτη Ευρωπαϊκή εμφάνιση υπό τις οδηγίες του Ισπανού προπονητή πήρε την νίκη.

