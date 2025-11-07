Παναθηναϊκός: Τράβηγμα ο Σφιντέρσκι, εκτός με ίωση ο Γερεμέγεφ ενόψει ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός μπήκε σε ρυθμούς ντέρμπι ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο (Κυριακή 9/11) για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τον Ράφα Μπενίτεθ να αντιμετωπίζει αρκετούς «πονοκεφάλους» στην επίθεση.

Ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ δεν προπονήθηκε την Παρασκευή (7/11) στο «Γ. Καλαφάτης» λόγω ίωσης, ενώ ο Κάρολ Σφιντέρσκι ακολούθησε θεραπεία εξαιτίας τραβήγματος στον δικέφαλο. Την ίδια στιγμή, εκτός δράσης παραμένει και ο Σίριλ Ντέσερς, που συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα αποκατάστασης.

Στην προπόνηση, οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ: όσοι αγωνίστηκαν βασικοί με τη Μάλμε έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Εκτός προπόνησης έμειναν επίσης οι Σάντσες (θεραπεία) και Καλάμπρια (ατομικό πρόγραμμα).

Ο Ισπανός τεχνικός περιμένει να δει αν κάποιος εκ των επιθετικών του θα καταφέρει να προλάβει το κρίσιμο ματς με τον Δικέφαλο του Βορρά, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.