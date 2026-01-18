Αδιανόητο: Προπονητής αποκλείστηκε γιατί έστελνε άσεμνες φωτογραφίες στις παίκτριές του

Μια είδηση από την Αγγλία τάραξε την ποδοσφαιρική κοινότητα του Σάτον, και όχι μόνο καθώς οι ποδοσφαιρίστριες της Σάτον Κόλντφιλντ, κατήγγειλαν τον προπονητή τους Ράιαν Χάμιλτον για άσεμνη συμπεριφορά. Ο προπονητής τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 12 ετών από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Οι καταγγελίες εις βάρος του αφορούσαν σεξουαλικά ανάρμοστη και κακοποιητική συμπεριφορά, και σύμφωνα με έγγραφο της FA βρέθηκαν πολλαπλά άσεμνα βίντεο και μηνύματα μέσω Snapchat και WhatsApp από τον Χάμιλτον και από ένα μέλος του προπονητικού τιμ, που τα προωθούσαν στις παίκτριες της ομάδας αποκαλύπτοντας τα γεννητικά τους όργανα, ενώ υπήρχαν και ανήθικες προτάσεις. Αναφέρεται επίσης πως ο προπονητής χρησιμοποιούσε ένα συγκεκριμένο στιλ, το οποίο ήταν άκρως επιθετικό και εκφοβιστικό, με σκοπό να ταπεινώσει και να κοροϊδέψει τις αθλήτριες, ώστε να φύγουν άμεσα από την ομάδα.

Υπήρξαν καταγγελίες στην αστυνομία του Μπέρμιγχαμ, τον Οκτώβριο του 2024, από τέσσερις παίκτριες που προσκόμισαν στις αρχές όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες, βίντεο και μηνύματα. Ως αποτέλεσμα, ο Χάμιλτον αποχώρησε από την ομάδα τον επόμενο μήνα, και οι αθλήτριες κλήθηκαν σε ακρόαση, με τις αποκαλύψεις τους να σοκάρουν.

Οι ποδοσφαιρίστριες έμειναν ανώνυμες, και η πρώτη, αναφερόμενη ως Player Α, κατήγγειλε πως πως ο τεχνικός την φίλησε στο αυτοκίνητό της, έπειτα από εκδήλωση που βρέθηκαν μαζί, και της είπε πως αν κοιμόντουσαν μαζί θα την έκανε... στρέιτ. Η συμπαίκτριά της, Player B, ανέφερε πως ο Χάμιλτον την είχε καλέσει στα αποδυτήρια μόνη της και έπειτα της ζήτησε να κάτσει δίπλα του, και την προέτρεψε να τον αγκαλιάσει, ενώ αργότερα της έστειλε πολύ άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο. Η τρίτη παίκτρια ανέφερε πως ο προπονητής της έκανε πρόστυχα κομπλιμέντα, και την προέτρεψε να φοράει φόρμες γιατί φαίνεται ωραίος ο πισινός της, ενώ συχνά της ζητούσε να κοιμηθούν μαζί. Τέλος η τελευταία καταγγέλλουσα, τον κατήγγειλε για το γεγονός ότι της αναφερόταν σε διάφορες σεξουαλικές πράξεις συχνά. Όπως ήταν επόμενο, και όπως τόνισε και η επιτροπή, η συμπεριφορά του είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κλίμα φόβου και έντονης ανασφάλειας, και οι ποδοσφαιρίστριες φοβόντουσαν να μιλήσουν σκεπτόμενες τις συνέπειες, με μια παίκτρια να σκέφτεται ακόμα και να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Ο Χάμιλτον, όπως αναμενόταν αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, αποχώρησε πρόωρα από τη συνέντευξη με την FA και στη συνέχεια δεν παρείχε καμία συνεργασία στις Αρχές. Η πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιν Μπίκερσταφ, ανέφερε ότι δεν επέδειξε ουσιαστική μεταμέλεια, περιοριζόμενος στη δήλωση ότι δεν είναι περήφανος για τη στάση και τη συμπεριφορά του.