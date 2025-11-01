Απίθανη καταγγελία ποδοσφαιριστή: «Με ανάγκαζαν να προπονούμαι μόνος μου, χωρίς φαγητό»

Ο Φάμπιο Μπορίνι βρίσκεται στην Αγγλία και την Σάλφορντ Σίτι μετά την επεισοδιακή πορεία του στην Σαμπντόρια από όπου προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές που του δημιουργήθηκαν κι όπως φαίνεται με όσα δήλωσε το καταφέρνει.

Η βρετανική ομάδα βρίσκεται στην League Two, δηλαδή στην 4η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και μάλιστα είναι τρίτη στην κατάταξη με 25 βαθμούς κι οκτώ νίκες σε 14 αγώνες. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ μίλησε για όλα όσα έζησε στην Σαμπντόρια, τα οποία τον έφτασαν να θέλει να μηνύσει την ιταλική ομάδα.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής καταγγέλλει ότι μετά από διοικητικές αλλαγές κρίθηκε ακατάλληλος για τα αποδυτήρια, γεγονός που ο ίδιος αρνείται να δεχτεί αναφέροντας πως εκείνος ήταν τα αποδυτήρια. Επίσης κάνει λόγο για απάνθρωπες συνθήκες που τον άφηναν χωρίς φαγητό, εκτός του πλάνου δηλαδή των μερίδων που έπαιρναν οι ποδοσφαιριστές, ενώ έκανε και διαφορετικές ώρες προπόνηση από όλη την ομάδα.

Παρακάτω οι δηλώσεις του Μπορίνι:

«Οι κοντινοί μου άνθρωποι γνωρίζουν πόσο δύσκολο ήταν, επειδή ήταν μια πολύ αυστηρή απόφαση που πήρε ο διευθυντής πριν καν με συναντήσει. Αποφάσισε ότι δεν ήμουν κατάλληλος, ότι ήμουν πρόβλημα στα αποδυτήρια, ενώ στην πραγματικότητα, εγώ ήμουν τα αποδυτήρια. Εγώ τους κρατούσα ενωμένους στις δύσκολες στιγμές, γιατί η εμπειρία μου με οδηγεί να το κάνω αυτό και μπορώ να κάνω το ίδιο και εδώ.

Ήμουν έτοιμος να μηνύσω τον σύλλογο. Είχα όλα τα έγγραφα για να το κάνω, γιατί δεν μπορούν να με αναγκάζουν να προπονούμαι μόνος μου σε διαφορετικές ώρες, χωρίς φαγητό, χωρίς καμία συμμετοχή στην ομάδα, όλα αυτά τα μικρά πράγματα».

«Ήμουν πολύ, πολύ, πολύ προβληματισμένος. Μίλησα με έναν φίλο μου που ήταν στη Σαμπντόρια και έζησε την ίδια κατάσταση και μου είπε: “Νιώθω ότι θεραπεύομαι απλώς με το να είμαι μακριά”. Του έστειλα μήνυμα χθες και του είπα: “Αρχίζω να νιώθω ξανά αυτά τα συναισθήματα”. Γιατί είναι μια μακρά διαδικασία».