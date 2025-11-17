Απίστευτη καταγγελία του προπονητή της Νιγηρίας: «Μας έκαναν βουντού από τον πάγκο του Κονγκό»

Ο Έρικ Τσέλε, προπονητής της Νιγηρίας προέβη σε μια πρωτότυπη κατηγορίας εναντίων της Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, λέγοντας ότι χρησιμοποίησε «βουντού» εναντίον της ομάδας του κατά την διαδικασία των πέναλτι στον τελικό των προκριματικών των playoffs του Μουντιάλ την Κυριακή (16/11).

Οι «Αετοί» πήραν νωρίς το προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο, όταν το σουτ του Φρανκ Ονιέκα άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Το Κονγκό ισοφάρισε με τον Μεσάκ Ελία και ο αγώνας έληξε 1-1 μετά από την παράταση. Το Κονγκό επικράτησε στα πέναλτι, με τους Κάλβιν Μπάσεϊ, Μόουζες Σάιμον και Σέμι Ατζάγι να αστοχούν στις εκτελέσεις τους. Με αυτή τη νίκη εξασφάλισε το εισιτήριο για τα μπαράζ που θα διεξαχθεί τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Ο Τσέλε δήλωσε απογοητευμένος για μερικούς ανθρώπους από το προπονητικό τιμ του Κονγκό για αυτή τους την πράξη λέγοντας: «Σε όλες τις εκτελέσεις των πέναλτι, ο τύπος από το Κονγκό έκανε βουντού. Κάθε φορά, γι’ αυτό ήμουν λίγο νευρικός εξαιτίας του».

Όταν ρωτήθηκε τι ακριβώς είδε τον άνθρωπο του Κονγκό να κάνει, ο Τσέλε πρόσθεσε: «Ναι, κάτι σαν… δεν ξέρω αν ήταν νερό ή κάτι τέτοιο το έριχνε προς τα πάνω».