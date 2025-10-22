Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες πρόκρισης μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός υπέστη βαριά ήττα με 6-1 από την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αρκετά καλή εικόνα για περίπου μια ώρα παιχνιδιού, όμως η άδικη αποβολή του Έσε με το σκορ στο 2-1, άλλαξε πλήρως τα δεδομένα της αναμέτρησης και η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέρρευσε, δεχόμενη τέσσερα γκολ σε 15 λεπτά.

Η ήττα αυτή μείωσε αισθητά τις πιθανότητες των νταμπλούχων Ελλάδων για είσοδο στην 24άδα και πρόκριση στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ιδιαίτερα εξαιτίας του εύρους της, το οποίο ενδεχομένως να παίξει ρόλο σε πιθανές ισοβαθμίες.

Σύμφωνα με τη γνωστή σελίδα Football Meets Data, ο Ολυμπιακός έχει 33% πιθανότητες είσοδο στην 24άδα και μόλις 0,3% για να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα.