Λαμίν Γιαμάλ vs Μέσι: Η σύγκριση μετά το 25ο ευρωπαϊκό παιχνίδι

Ο Λαμίν Γιαμάλ πλέον μετρά 25 συμμετοχές στο Champions League, έχοντας ήδη αρχίσει να «χτίζει» τη δική του πορεία στα κύπελλα Ευρώπης. Ο 18χρονος άσος γιόρτασε το μικρό αυτό ορόσημο σκοράροντας και μοιράζοντας μία ασίστ στη νίκη των «μπλαουγκράνα» με 6-1 επί του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη.



Μέχρι σήμερα, ο Γιαμάλ έχει πετύχει 6 γκολ και έχει δημιουργήσει 7 ακόμα, αριθμοί που του δίνουν συνολικά 13 συμμετοχές σε τέρματα στη διοργάνωση. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός συνεισφέρει ένα γκολ ή μια ασίστ κάθε 142 λεπτά.

Η σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι είναι αναπόφευκτη και τα νούμερα δίνουν ενδιαφέρον στο αφήγημα. Ο Αργεντινός μάγος είχε φτάσει τα 25 ευρωπαϊκά παιχνίδια το 2008, σε ηλικία 21 ετών, έχοντας ήδη σημειώσει 12 γκολ και 4 ασίστ. Ουσιαστικά, ο Μέσι είχε συμμετοχή σε 16 τέρματα, πετυχαίνοντας ένα γκολ ή ασίστ κάθε 110 λεπτά.





Αν και οι αριθμοί γέρνουν υπέρ του Μέσι, το εντυπωσιακό στην περίπτωση του Γιαμάλ είναι το πόσο γρήγορα έχει καθιερωθεί. Σε ηλικία 18 ετών, είναι ήδη βασικό και αναντικατάστατο μέλος της Μπαρτσελόνα, κουβαλώντας ευθύνες που ο Μέσι δεν είχε ακόμη στην ίδια ηλικία.