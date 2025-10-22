Τα ισπανικά και διεθνή ΜΜΕ κράζουν τη Μπαρτσελόνα παρά το 6-1 σε βάρος του Ολυμπιακού

Η ήττα του Ολυμπιακού με 6-1 στη Βαρκελώνη δεν πέρασε απαρατήρητη, όχι μόνο για το βαρύ σκορ, αλλά για τα διαιτητικά λάθη που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις σε όλη την Ισπανία και τον κόσμο. Από τη Μαδρίτη μέχρι την Καταλονία, οι αναλυτές στάθηκαν στις κρίσιμες αποφάσεις του Ελβετού ρέφερι Σνάιντερ, που άλλαξαν τη ροή του αγώνα.



Η Marca μίλησε ξεκάθαρα για «σοβαρό λάθος» στην αποβολή του Έσε, χαρακτηρίζοντας τη δεύτερη κίτρινη «ανύπαρκτη», ενώ η AS τόνισε ότι το πέναλτι στον Ράσφορντ «δεν έπρεπε ποτέ να δοθεί», αφού ο Άγγλος επιθετικός «έπεσε χωρίς επαφή». Ο πρώην διαιτητής Ιτουράλδε Γκονθάλεθ σχολίασε χαρακτηριστικά πως «αντί για πέναλτι, έπρεπε να δει κάρτα για θέατρο».



Αξιοσημείωτο είναι πως ακόμη και τα καταλανικά ΜΜΕ, που σπάνια ασκούν έντονη κριτική σε παιχνίδια της Μπαρτσελόνα, αναγνώρισαν τις αμφισβητούμενες αποφάσεις. Η Mundo Deportivo έκανε λόγο για «λανθασμένη αποβολή» και «έλλειψη προσωπικότητας» του διαιτητή, ενώ η La Razón στάθηκε στην «αδικία απέναντι σε έναν γενναίο Ολυμπιακό».



Το θέμα πήρε διεθνείς διαστάσεις. Η L’Équipe στη Γαλλία έκανε λόγο για «αποβολή που αλλοίωσε τον αγώνα», το Athletic στην Αγγλία σχολίασε πως «το VAR δεν μπορούσε να διορθώσει την αρχική απόφαση», ενώ η Ole στην Αργεντινή υπερασπίστηκε τον συμπατριώτη της, Σαντιάγο Έσε, μιλώντας για «εμφανή αδικία».



Ακόμη και η Gazzetta dello Sport στην Ιταλία ανέφερε πως «το παιχνίδι σκιάστηκε από τα διαιτητικά σφάλματα», επιβεβαιώνοντας ότι η εικόνα του αγώνα επηρεάστηκε καθοριστικά.



Όπως σχολίασε ο Ιτουράλδε στην Cadena SER, «το μεγαλύτερο πρόβλημα του ποδοσφαίρου σήμερα δεν είναι τα χέρια ή τα οφσάιντ, αλλά το θέατρο». Και στη Βαρκελώνη, αυτό ακριβώς ήταν που πλήγωσε περισσότερο τον Ολυμπιακό. Η αίσθηση πως το αποτέλεσμα γράφτηκε όχι μόνο στο χορτάρι, αλλά και… στην κάρτα του διαιτητή.

Τα πρωτοσέλιδα των ισπανικών εφημερίδων

Τα σημερινά πρωτοσέλιδα στην Ισπανία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον , με την «MARCA» να γράφει χαρακτηριστικά: «Ο Ολυμπιακός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων μέχρι που έμεινε με 10 παίκτες».

MARCA 22/10

H «AS» έκανε αναφορά στη διαιτησία σχετικά με το ματς : « Ένα χατ τρικ από τον νεαρό Φερμίν και μία πολύ αμφιλεγόμενη διαιτησία που προκάλεσε αντιδράσεις».

AS 22/10

Ενώ η καταλανική Mundo Deportivo μπορεί να αποθέωσε όπως είναι λογικό την «Μπάρτσα» αλλά δεν παρέλειψε να σχολιάσει πως επηρέασε το ματς η αποβολή : ««Το εύρος του σκορ, στο οποίο συνέβαλε και η αυστηρή αποβολή του Χέζε, ενισχύει την ομάδα του Φλικ πριν από την επίσκεψη στο Μπερναμπέου».