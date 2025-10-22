Champions League: Η Ρεάλ «λύγισε» την Γιουβέντους με χρυσό γκολ του Μπέλινχαμ (1-0)

Η δράση συνεχίστηκε για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League το βράδυ της Τετάρτης 22/10.

Στο σημαντικότερο παιχνίδι της βραδιάς, η Ρεάλ υποδέχτηκε την Γιουβέντους στη Μαδρίτη σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης σημείωσε στο 58' ο Μπέλινχαμ. Ο Βινίσιους έκανε το σουτ, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, όμως ο Άγγλος ήταν στο σωστό σημείο και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με τη νίκη αυτή, οι Μαδριλένοι ανέβηκαν στην 5η θέση της βαθμολογίας, διατηρώντας το απόλυτο με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια. Αντίθετα, η Γιουβέντους παραμένει χαμηλά, στη 25η θέση, με μόλις δύο βαθμούς.

Μετά από τέσσερις σερί ήττες, η Λίβερπουλ επέστρεψε εντυπωσιακά στις νίκες, συντρίβοντας την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 5-1 εκτός έδρας. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 26’ με τον Κρίστενσεν, όμως οι «κόκκινοι» απάντησαν αστραπιαία, πετυχαίνοντας τρία γκολ σε λιγότερο από δέκα λεπτά, με σκόρερ τους Εκιτικέ (35’), Φαν Ντάικ (39’) και Κονατέ (44’).

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Σλοτ συνέχισε με το ίδιο τέμπο, βρίσκοντας ακόμη δύο τέρματα με τους Χάκπο και Σόμποσλάι, αμφότερα μετά από ασίστ του Φαν Ντάικ.

Στο Μόναχο, η Μπάγερν δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στην Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, επικρατώντας «σβηστά» με 4-0. Ο Καρλ άνοιξε το σκορ μόλις στο 5’, ο Κέιν διπλασίασε στο 14’, ενώ ο Ντίαζ στο 34’ «κλείδωσε» τη νίκη. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Τζάκσον στο 79’, σε μια αναμέτρηση όπου οι Βέλγοι δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Τετάρτης (22/10)