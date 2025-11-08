Οριστικό: Τότε θα ενταχθεί στον Παναθηναϊκό ο Παντελίδης

Ο Παναθηναϊκός έχει ανακοινώσει από τις 30 Οκτωβρίου «πακέτο» την απόκτηση των Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη απ’ την Κηφισιά, με τους δύο Έλληνες επιθετικούς να υπογράφουν συμβόλαια συνεργασίας με το «τριφύλλι» έως το καλοκαίρι του 2029.

Για τον Τεττέη το «deal» με την ομάδα των βορείων προαστίων περιλαμβάνει την άμεση «μετακόμιση» του 24χρονου επιθετικού στον Παναθηναϊκό από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ για τον Παντελίδη η όλη κουβέντα αφορούσε την ενσωμάτωσή του στο ρόστερ του «τριφυλλιού» από το καλοκαίρι κι έπειτα.

Μέσα στις ημέρες που ακολούθησαν υπήρξε μία αίσθηση πως ο τελευταίος (Παντελίδης) θα μπορούσε να αποκτηθεί νωρίτερα, ήτοι απ’ το «παράθυρο» του Ιανουαρίου, κυρίως λόγω των «θεμάτων» που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στους εξτρέμ και στην προοπτική μίας έξτρα επιλογής που θα μπορούσε να προσφέρει στα «φτερά» της «πράσινης» επίθεσης.

Κάτι τέτοιο εντούτοις, θα απαιτούσε εκ νέου διαπραγμάτευση με την Κηφισιά και αλλαγή επί των όρων του αρχικού deal. Ο πρόεδρος της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας δεν εμφανίστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο αυτό αλλά ξεκαθάρισε πως θα έπρεπε να υπάρξει εκ νέου κουβέντα και σίγουρα αλλαγή των όρων της συμφωνίας για τον Παντελίδη. Που σημαίνει πως αν ο Παναθηναϊκός θέλει τον παίκτη νωρίτερα, θα πρέπει να πληρώσει περισσότερα χρήματα. Συν βεβαίως την επιθυμία του Σεμπαστιάν Λέτο (για να μην αποδυναμωθεί κι άλλο η ομάδα του στο δεύτερο μισό της σεζόν), αλλά και την επιθυμία του ίδιου του Ράφα Μπενίτεθ.

Καλύτερο για την εξέλιξή του

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε επί τάπητος (εσωτερικά) στον Παναθηναϊκό, ως μία σκέψη ενόψει Ιανουαρίου, ωστόσο στην αξιολόγηση των δεδομένων που έγινε (κι) από τον Ράφα Μπενίτεθ κρίθηκε πως θα ήταν καλύτερο τόσο για τον παίκτη, όσο και το κλαμπ η μεταγραφή να ολοκληρωθεί βάσει το αρχικού σχεδιασμού. Δηλαδή από την 1η Ιουλίου κι έπειτα, με τον 24χρονο άσο να «μπαίνει» στο ρόστερ του Παναθηναϊκού απ’ το καλοκαίρι.

Κι ο Ισπανός τεχνικός θεωρούσε πως σε μία ομάδα που «αλλάζει» εν... κινήσει θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για τον Παντελίδη να αποκτήσει άμεσα ρόλο στο παιχνίδι του «τριφυλλιού». Και σίγουρα θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο για τον ίδιο και για την εξέλιξή του, να συνεχίσει να έχει πρωταγωνιστική παρουσία με την Κηφισιά (δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 5 γκολ, μαζί με τους Πεντρόζο και Οζντόεφ) και να ενταχθεί από το καλοκαίρι κι έπειτα στο ρόστερ της ομάδας.