Οι ώρες και τα κανάλια του ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και οι αγώνες Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Άρη

Η 10η στροφή του πρωταθλήματος συνεχίζεται σήμερα (Κυριακή) με πλούσιο πρόγραμμα και σπουδαίες αναμετρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Στις 15:00, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια απέναντι στην Κηφισιά, με το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 2HD. Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης φιλοξενεί τον Αστέρα AKTOR στο «Κλεάνθης Βικελίδης», με κάλυψη από το Novasports 2HD.

Η δράση συνεχίζεται στις 17:00 με τη μάχη Λεβαδειακού – Πανσερραϊκού στο Novasports Prime, ενώ λίγο αργότερα, στις 17:30, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στο Παγκρήτιο τον ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη, σε απευθείας μετάδοση από το Cosmote Sport 1HD.

Στις 19:00, ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον Βόλο (Novasports 2HD), πριν το μεγάλο φινάλε της ημέρας.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 21:00 με το μεγάλο ντέρμπι της Λεωφόρου, Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, που φυσικά θα προβληθεί από το Cosmote Sport 1HD.