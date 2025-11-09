Breaking news icon BREAKING
NEWS

Αυθεντικός Μαραθώνιος: Άνοιξαν Μαραθώνος και Μεσογείων – Οι δρόμοι που παραμένουν κλειστοί

Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 ΟΦΗ ΑΕΚ

Live το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο

Παρακολουθήστε ζωντανά την έκβαση της εκτός έδρας δοκιμασίας της ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ για τη 10η αγωνιστική της Super League.

EUROKINISSI
EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να μείνει κοντά στην κορυφή της Super League. Μετά την ισοπαλία στο Conference League και την πτώση στην τρίτη θέση, η Ένωση θέλει νέο ξεκίνημα, ενώ ο ΟΦΗ ,που πήρε πίσω τους αφαιρεθέντες βαθμούς, αναζητά βαθμολογική ανάσα και αντίδραση μπροστά στο κοινό του.

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 ΟΦΗ ΑΕΚ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader