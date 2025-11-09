Live το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Κρήτη απέναντι στον ΟΦΗ, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να μείνει κοντά στην κορυφή της Super League. Μετά την ισοπαλία στο Conference League και την πτώση στην τρίτη θέση, η Ένωση θέλει νέο ξεκίνημα, ενώ ο ΟΦΗ ,που πήρε πίσω τους αφαιρεθέντες βαθμούς, αναζητά βαθμολογική ανάσα και αντίδραση μπροστά στο κοινό του.

