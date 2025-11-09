Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Κηφισιά
Παρακολουθήστε ζωντανά την έκβαση της εκτός έδρας δοκιμασίας του Ολυμπιακού κόντρα στην Κηφισιά για τη 10η αγωνιστική της Super League.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στην Νεάπολη με στόχο την 4η σερί νίκη στο πρωτάθλημα και την άνοδο στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League.
Από την άλλη, η Κηφισιά θέλει να συνεχίσει την εξαιρετική της πορεία και τα θετικά αποτελέσματα που την έχουν φέρει στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Δείτε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr