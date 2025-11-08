Ολυμπιακός: Μετά τον Κοστίνια κοντά σε ανανέωση συμβολαίου και ο Λορέντζο Πιρόλα

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού θα συνεχίζει μέχρι το καλοκαίρι του 2029, να αγωνίζεται ο Κοστίνια. Οι «ερυθρόλευκοι» με ανακοίνωσή τους το πρωί της Παρασκευής (7/11), γνωστοποίησαν τη συμφωνία τους με τον 25χρονο Πορτογάλο δεξιό μπακ για επέκταση ενός χρόνου στο προηγούμενο συμβόλαιό του, που έληγε το 2028.

Ήταν μια... επιβράβευση για την σταθερότητα του Κοστίνια και τις καλές του εμφανίσεις από πέρσι. Τη φετινή σεζόν άλλωστε, εξαιτίας του τραυματισμού του Ροντινέι, έχει εδραιωθεί ως τώρα στο βασικό σχήμα, με εξαίρεση την αναμέτρηση με την Αϊντχόφεν, όπου ξεκίνησε ο βραζιλιάνος.

Ο επόμενος στη... λίστα των Πειραιωτών, είναι ο Λορέντσο Πιρόλα. Ο Ιταλός στόπερ, βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία, ειδικά από το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν κι' έπειτα, ενώ φέτος έχει πάρει τη φανέλα του βασικού... σπίτι του, έχοντας συνθέσει ένα εξαιρετικό δίδυμο με τον Ρέτσο, έπειτα από την αποχώρηση του Κάρμο.

Το περασμένο καλοκαίρι, αρκετές ομάδες στην Ιταλία, όπως η Αταλάντα και η Ρόμα, αλλά και ομάδα της Premier League, η Σάντερλαντ, εξέφρασαν ενδιαφέρον για την απόκτηση του. Με τις μετοχές να ανεβαίνουν συνεχώς, οι... μνηστήρες θα αυξάνονται και ο Ολυμπιακός, θέλοντας να τον «δέσει» στον σύλλογο, ετοιμάζεται να του ανανεώσει το συμβόλαιο, το οποίο λήγει το 2028, ενώ αναμένεται να του προσφέρει και υψηλότερες απολαβές.