Άρης - Αστέρας AKTOR 0-0: «Έσπασαν» τα δοκάρια οι Αρκάδες, λευκή ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη

Ο Άρης των 10 παικτών από το 24' λόγω της αποβολής του Γαλανόπουλου άντεξε στην πίεση του Αστέρα AKTOR με τη... βοήθεια των δοκαριών και πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0) στην 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Αρκάδες σημάδεψαν τρεις φορές τα δοκάρια της εστίας του Διούδη, σπατάλησαν τεράστιες ευκαιρίες να πάρουν τους τρεις βαθμούς με σημαντικότερη το δοκάρι του Μπαρτόλο (85') από πλάγια θέση με εξουδετερωμένο τον τερματοφύλακα του Άρη, κερδίζοντας έναν πολύτιμο βαθμό για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Το ματς

Ο Αστέρας έφτιαξε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης μόλις στο 7ο λεπτό. Ο Κετού ξεμαρκαρίστηκε, επιχείρησε ένα δυνατό σουτ από το όριο της περιοχής, το οποίο κατέληξε στο δοκάρι του Διούδη και άουτ. Οι Αρκάδες απείλησαν εκ νέου στο 21', με τον Διούδη να έχει απάντηση στο σουτ του Σιλά, σε ένα πρώτο 25λεπτο που ο Άρης δεν κατάφερε να δημιουργήσει κανέναν κίνδυνο για τον Παπαδόπουλο. Μάλιστα, στο 24' οι γηπεδούχοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, αφού ο διαιτητής απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Γαλανόπουλο για ένα σκληρό μαρκάρισμα στον Γιαμπλόνσκι.

Eurokinissi

Παρά την αποβολή ο Άρης φάνηκε να πατά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, απειλώντας για πρώτη φορά την εστία του Παπαδόπουλου με το άστοχο σουτ του Φαντιγκά στο36', το οποίο βρήκε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών. Δύο λεπτά αργότερα ο Καλτσάς πήρε την μπάλα στα όρια της περιοχής, με μια προσποίηση δημιούργησε χώρο για τον εαυτό του, επιχείρησε ένα δυνατό σουτ με τον Διούδη να απομακρύνει εντυπωσιακά.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε ανάλογο ρυθμό με αυτό του πρώτου, με τον Άρη να «αγγίζει» το γκολ στο 56'. Ο Μόντσου εκτέλεσε άψογα στη καρδιά της άμυνας του Αστέρα ένα κόρνερ, ο Σούντμπεργκ πήρε την κεφαλιά, υποχρεώνοντας τον Παπαδόπουλο σε μια εντυπωσιακή εξ επαφής επέμβαση. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν τέσσερα λεπτά αργότερα, με τον Κετού να βλέπει τον Διούδη να αποκρούει με δυσκολία ένα σουτ που επιχείρησε και στην επαναφορά τον Τζοακίνι να σημαδεύει με προβολή το δοκάρι του Άρη, στην μεγαλύτερη φάση του αγώνα.

Στο 85' οι Αρκάδες έχασαν μοναδική ευκαιρία να πάρουν την νίκη, με τον Μπαρτόλο που απέφυγε τον Διούδη, πλάσαρε από πλάγια θέση με την μπάλα να καταλήγει στο δοκάρι για τρίτη φορά! Αυτή ήταν και η τελευταία μεγάλη ευκαιρία της αναμέτρησης, με το 0-0 να μην αλλάζει στα υπόλοιπα λεπτά και τις δύο ομάδες να «μοιράζονται» από έναν βαθμό.

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά (Φρίντεκ 81'), Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Μόντσου, Ράτσιτς, Γαλανόπουλος, Μορουτσάν (Παναγίδης 72'), Σίστο (Πέρεθ 46'), Μορόν (Αλφαρέλα 72')

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Άλχο, Ιβάνοφ, Σιλά, Τριανταφυλλόπουλος (Καστάνιο 64'), Γιαμπλόνσκι, Τζανδράρης (Έντερ 79'), Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο, Τζοακίνι (Τσιντέρα 64')