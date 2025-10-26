Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Η αγκαλιά των πρωταγωνιστών του θριάμβου των «ερυθρόλευκων» (video)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League, στο Φάληρο. Το σκορ άνοιξε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, που νίκησε τον Στρακόσια από την άσπρη βούλα, με τον Ταρέμι να βάζει το δεύτερο γκολ για τους Πειραιώτες και να σφραγίζει τη νίκη.

Με την λήξη της αναμέτρησης η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ δημοσίευσε ένα βίντεο στον επίσημο λογαριασμό της στο instagram, που δείχνει τους δυο σκόρερ να έχουν έναν θερμό εναγκαλισμό μπροστά στην κερκίδα.

Το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός: