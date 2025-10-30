ΑΕΚ: Η ανάγκη για άμεση αλλαγή και ο «υπό πίεση» Νίκολιτς

Η εικόνα της ΑΕΚ στην Ηλιούπολη δεν ήταν απλώς προβληματική - ήταν ανησυχητική. Για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν, το ζήτημα δεν περιστρέφεται γύρω από την απώλεια βαθμών ή την αδυναμία επιβολής στα μεγάλα παιχνίδια (όπως συνέβη με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό) αλλά αφορά κάτι βαθύτερο, την ίδια την ταυτότητα της ομάδας.

Όταν μια ομάδα με τον ποιοτικό κορμό και τη συνοχή της ΑΕΚ αδυνατεί να επιβληθεί απέναντι σε έναν αντίπαλο που παλεύει για την επιβίωσή του στη δεύτερη κατηγορία, τότε το πρόβλημα παύει να είναι αγωνιστικό.

Το αγωνιστικό και όχι μόνο πρόβλημα

Η αγωνιστική κρίση είναι δεδομένη. Το ερώτημα είναι αν έχει γίνει πλήρως αντιληπτή από τον Μάρκο Νίκολιτς και τους συνεργάτες του. Οι δηλώσεις μετά το παιχνίδι, όπου γίνεται αναφορά σε μεταγραφές και σε «ανάγκες ενίσχυσης» από τον Οκτώβριο, δείχνουν περισσότερο αποφυγή των ευθυνών παρά καθαρή διάγνωση της κατάστασης. Δεν μπορεί μια ομάδα σαν την ΑΕΚ να μπαίνει στη διαδικασία σκέψης για μεταγραφές έπειτα από ματς με την Ηλιούπολη.

Η πραγματικότητα είναι πιο σκληρή, το πρόβλημα δεν είναι ποιοτικό, είναι νοοτροπίας και λειτουργίας. Η έλλειψη ενέργειας, η απουσία έντασης στο παιχνίδι, η αδυναμία δημιουργίας φάσεων ακόμη και απέναντι σε ομάδες χαμηλότερης δυναμικής, συνθέτουν μια εικόνα που θυμίζει την Ένωση της περσινής σεζόν, υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα, με το 0/7 στα ντέρμπι.

Ο ρόλος του Νίκολιτς και η διαχείριση

Ο Σέρβος τεχνικός, σε σχέση με τον προκάτοχο του, έχει ακόμη την ευκαιρία να αντιστρέψει την κατάσταση, αλλά χρειάζεται να δείξει ότι αντιλαμβάνεται το εύρος του προβλήματος. Δεν αρκεί να μιλά για ενότητα ή να αναζητά δικαιολογίες σε γήπεδα και συνθήκες. Ο προπονητής της ΑΕΚ οφείλει να γυρίσει τον διακόπτη, να βρει ρόλους και σταθερές σε ένα ρόστερ που έχει ποιότητα, αλλά φαίνεται να βαδίζει χωρίς κατεύθυνση.

Η επιμονή σε επιλογές που δεν δικαιώνονται στο γήπεδο, η διαχείριση παικτών που έχουν αποδείξει ότι μπορούν να προσφέρουν όπως του Γιόνσον, μόνο ερωτήματα γεννά. Η χθεσινή εικόνα του Γκατσίνοβιτς, όπως και η προ ημερών στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό αλλά και η απόφαση να συμπεριληφθεί ο Λιούμπισιτς αντί του Καλοσκάμη στην ευρωπαϊκή λίστα, σιγούρα δημιουργούν ερωτήματα.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι το κρας τεστ για όλους: Παναιτωλικός, Σάμροκ Ρόβερς, ΟΦΗ. Τρία παιχνίδια που θα δείξουν αν η ΑΕΚ έχει τη δύναμη να αντιδράσει ή αν το πρόβλημα έχει ριζώσει. Ο Νίκολιτς καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να εμπνεύσει, να διαχειριστεί πίεση και να φέρει ισορροπία σε ένα σύνολο που δείχνει μπερδεμένο.