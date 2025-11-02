Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 ΑΕΚ Παναιτωλικός

Live το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena»

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στην «OPAP Arena» για την 9η αγωνιστική της Super League.

EUROKINISSI
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό (02/11, 21:00) με στόχο να αφήσει πίσω της τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και να ξαναμπεί δυναμικά στη μάχη του τίτλου. Η νίκη στο Κύπελλο με την Ηλιούπολη έδωσε ανάσα, όμως δεν έλειψαν τα λάθη που προβλημάτισαν τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν υπολογίζει στους Μάνταλο, Ζίνι, Ελίασον και Γιόβιτς, όλοι εκτός λόγω τιμωρίας ή τραυματισμού. Ο Περέιρα επιστρέφει στην αποστολή, ενώ ο Μουκουντί παραμένει αμφίβολος.

Η Ένωση χρειάζεται άμεση αντίδραση και πειστική εμφάνιση μπροστά στο κοινό της, ώστε να σταματήσει την κατηφόρα και να ξαναβρεί ρυθμό στη Super League.

