Live το ματς του ΠΑΟΚ με την Λιλ στην Γαλλία για το Europa League

Με ανεβασμένη ψυχολογία από τις νίκες επί Ολυμπιακού και ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Γαλλία με στόχο την ανατροπή των δεδομένων στη League Phase του Europa League. Οι «ασπρόμαυροι» έχουν συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό, αλλά το κλίμα στην ομάδα του Λουτσέσκου είναι εξαιρετικό. Η Λιλ, από την άλλη, παραμένει αήττητη στη διοργάνωση, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα ματς, ενώ στο γαλλικό πρωτάθλημα βρίσκεται στην εξάδα. Οι απουσίες των Τάισον και Οζντόεφ δυσκολεύουν το έργο του ΠΑΟΚ.

Δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr