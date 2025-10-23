Οι ώρες και τα κανάλια για τις ευρωπαϊκές μάχες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Νέα ώρα στο Φέγενορντ-Παναθηναϊκός

Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της Πέμπτης (23/10) για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τρεις σημαντικούς αγώνες σε Europa League και Conference League.



Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Αμπερντίν στην Opap Arena, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Conference League. Η σέντρα έχει οριστεί στις 19:45, με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4 HD.

Την ίδια ώρα (19:45), ο Παναθηναϊκός δίνει δύσκολη μάχη στην Ολλανδία απέναντι στη Φέγενορντ, για την τρίτη αγωνιστική του Europa League, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD και τον ΑΝΤ1.

Αργότερα, στις 22:00, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ, σε μια απαιτητική αναμέτρηση για το Europa League που θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 5 HD.

Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων:

ΑΕΚ - Αμπερντίν (19:45, Cosmote Sport 4 HD)

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός (19:45, Cosmote Sport 3 HD, ANT1)

Θέλτα - ΠΑΟΚ (22:00, Cosmote Sport 5 HD)

Δράση και στην Euroleague

Η αγωνιστική δράση στα ευρωπαϊκά παρκέ συνεχίζεται, με πέντε αναμετρήσεις να γεμίζουν το πρόγραμμα της EuroLeague την Πέμπτη 23/10.

Χωρίς ελληνικό χρώμα αλλά με αρκετό ενδιαφέρον, η Βιλερμπάν θα ανοίξει της ημέρας την αυλαία απέναντι στην Dubai BC στις 20:30, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει με το ματς του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπακόνια, το οποίο έχει τζάμπολ στις 22:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας