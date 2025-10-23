Breaking news icon BREAKING
Σπορ Αθλητικές Μεταδόσεις ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Europa League Conference League Ποδόσφαιρο Euroleague Μπάσκετ

Οι ώρες και τα κανάλια για τις ευρωπαϊκές μάχες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Νέα ώρα στο Φέγενορντ-Παναθηναϊκός

ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται ξανά στη «μάχη» της Ευρώπης, με κρίσιμες αναμετρήσεις σε Conference και Europa League.



Χρήστος Μπατάκας
Χρήστος Μπατάκας

Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της Πέμπτης (23/10) για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τρεις σημαντικούς αγώνες σε Europa League και Conference League.

Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Αμπερντίν στην Opap Arena, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Conference League. Η σέντρα έχει οριστεί στις 19:45, με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4 HD.

Την ίδια ώρα (19:45), ο Παναθηναϊκός δίνει δύσκολη μάχη στην Ολλανδία απέναντι στη Φέγενορντ, για την τρίτη αγωνιστική του Europa League, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD και τον ΑΝΤ1.

Αργότερα, στις 22:00, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ, σε μια απαιτητική αναμέτρηση για το Europa League που θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 5 HD.

Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων:

  • ΑΕΚ - Αμπερντίν (19:45, Cosmote Sport 4 HD)
  • Φέγενορντ - Παναθηναϊκός (19:45, Cosmote Sport 3 HD, ANT1)
  • Θέλτα - ΠΑΟΚ (22:00, Cosmote Sport 5 HD)

Δράση και στην Euroleague

Η αγωνιστική δράση στα ευρωπαϊκά παρκέ συνεχίζεται, με πέντε αναμετρήσεις να γεμίζουν το πρόγραμμα της EuroLeague την Πέμπτη 23/10.

Χωρίς ελληνικό χρώμα αλλά με αρκετό ενδιαφέρον, η Βιλερμπάν θα ανοίξει της ημέρας την αυλαία απέναντι στην Dubai BC στις 20:30, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει με το ματς του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπακόνια, το οποίο έχει τζάμπολ στις 22:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας

  • Βιλερμπάν - Dubai BC 20:30 ώρα Novasports 6
  • Χάποελ Τελ Αβίβ - Μονακό 21:05 ώρα Novasports 4
  • Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις Κάουνας 21:30 ώρα Novasports Prime
  • Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 21:30 ώρα Novasports 5
  • Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια 22:00 ώρα Novasports Start

