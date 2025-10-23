Οι ώρες και τα κανάλια για τις ευρωπαϊκές μάχες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ - Νέα ώρα στο Φέγενορντ-Παναθηναϊκός
ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται ξανά στη «μάχη» της Ευρώπης, με κρίσιμες αναμετρήσεις σε Conference και Europa League.
Γεμάτο είναι το πρόγραμμα της Πέμπτης (23/10) για τις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με τρεις σημαντικούς αγώνες σε Europa League και Conference League.
Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει την Αμπερντίν στην Opap Arena, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Conference League. Η σέντρα έχει οριστεί στις 19:45, με τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4 HD.
Την ίδια ώρα (19:45), ο Παναθηναϊκός δίνει δύσκολη μάχη στην Ολλανδία απέναντι στη Φέγενορντ, για την τρίτη αγωνιστική του Europa League, με το ματς να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 3 HD και τον ΑΝΤ1.
Αργότερα, στις 22:00, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Γαλλία απέναντι στη Λιλ, σε μια απαιτητική αναμέτρηση για το Europa League που θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 5 HD.
Αναλυτικά οι ώρες και κανάλια των αγώνων των ελληνικών ομάδων:
- ΑΕΚ - Αμπερντίν (19:45, Cosmote Sport 4 HD)
- Φέγενορντ - Παναθηναϊκός (19:45, Cosmote Sport 3 HD, ANT1)
- Θέλτα - ΠΑΟΚ (22:00, Cosmote Sport 5 HD)
Δράση και στην Euroleague
Η αγωνιστική δράση στα ευρωπαϊκά παρκέ συνεχίζεται, με πέντε αναμετρήσεις να γεμίζουν το πρόγραμμα της EuroLeague την Πέμπτη 23/10.
Χωρίς ελληνικό χρώμα αλλά με αρκετό ενδιαφέρον, η Βιλερμπάν θα ανοίξει της ημέρας την αυλαία απέναντι στην Dubai BC στις 20:30, ενώ το πρόγραμμα θα κλείσει με το ματς του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπακόνια, το οποίο έχει τζάμπολ στις 22:00.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας
- Βιλερμπάν - Dubai BC 20:30 ώρα Novasports 6
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Μονακό 21:05 ώρα Novasports 4
- Μπαρτσελόνα - Ζαλγκίρις Κάουνας 21:30 ώρα Novasports Prime
- Αρμάνι Μιλάνο - Βαλένθια 21:30 ώρα Novasports 5
- Ερυθρός Αστέρας - Μπασκόνια 22:00 ώρα Novasports Start