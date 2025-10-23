Η «μεταγραφική» σύνδεση και η παράδοση της ΑΕΚ απέναντι σε ομάδες της Σκωτίας

Η ΑΕΚ με το πέρασμα των χρόνων έχει χτίσει μια σύνδεση με την Σκωτία που ίσως δεν υπάρχει με άλλη χώρα στον κόσμο. Αρχικά έχει αντιμετωπίσει ήδη πέντε ομάδες και η Αμπερντίν θα είναι η έκτη που θα βρεθεί στον δρόμο των κιτρινόμαυρων. Ένας δεύτερος δεσμός είναι οι παίχτες που έχει πουλήσει αλλά και πάρει από αυτές, κάτι που δεν είναι και τόσο συνηθισμένο.

Η υπόθεση Γιακουμάκη και το όφελος της ΑΕΚ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έχει μείνει στο μυαλό των ΑΕΚτζήδων για το γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό όπου έδωσε την νίκη στο Φάληρο και έφερε την ΑΕΚ ένα βήμα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 2018. Μπορεί οι σχέσεις των δυο πλευρών να μην εξελίχθηκαν καλά, αλλά η ΑΕΚ κατάφερε να έχει έστω και ένα μικρό κέρδος από τον Κρητικό επιθετικό.

Η ΑΕΚ τον παραχώρησε δανεικό σε ΟΦΗ αρχικά και Γκούρνικ Ζάμπζε στην συνέχεια και έκλεισε το κεφάλαιο μετά με την πώληση του στην ολλανδική Φένλο με το ποσό των 300.000. Ο Γιακουμάκης εκεί έβγαλε μάτια με 26 γκολ σε 30 ματς κάτι που έφερε το ενδιαφέρον την Σέλτικ. Η σκωτσέζικη ομάδα τον αγόρασε με 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τους Ολλανδούς με την ΑΕΚ να έχει το 10% από αυτήν την μετακίνηση. Μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΚ ναι μεν είχε όφελος όμως θα μπορούσε και μεγαλύτερο αν εκτιμούσε καλύτερα την αξία του παίχτη σε αντίθεση με τους Ολλανδούς που αποζημιώθηκαν 100% και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστίκα.

Eurokinissi

Το deal με Σέλτικ για Μπάρκα

Ο Γιακουμάκης δεν ήταν όμως ο μόνος που βρήκε στην Σκωτία και την Σέλτικ το επόμενο βήμα της καριέρας του. Ένα χρόνο πριν ο Βασίλης Μπάρκας αποχώρησε από την ΑΕΚ εξαργυρώνοντας τις πολύ καλές εμφανίσεις του που συνδυάστηκαν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την συμμετοχή στο Champions League εκείνης της περιόδου. Με αυτά τα επιτεύγματα έβαλε στα ταμεία της ομάδας το πόσο 5,5 εκατομμυρίων ευρώ που με τα μπόνους πήγε στα 6. Και σε αυτήν την περίπτωση η ένωση είχε το 10% του ποσοστού μεταπώλησης.

Eurokinissi

Ο Ευρωπαίος Κυριάκος και ο... ξεχασμένος Αργυρίου

Δυο ακόμα ποδοσφαιριστές που συνδέουν την ΑΕΚ με σκωτσέζικες ομάδες είναι ο Σωτήρης Κυριάκος και ο Ανέστης Αργυρίου. Ο πρώτος το 2004 μετακόμισε στην Ρέιντζερς και μέτρησε εκεί 45 συμμετοχές κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και ένα Σούπερ Καπ. Στην ΑΕΚ αγωνίστηκε την σεζόν 2008-2009 πραγματοποιώντας 20 συμμετοχές πριν φύγει για την Λίβερπουλ του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ με το ποσό των 3.000.000 ευρώ. Ο δεύτερος αγωνίστηκε στον Δικέφαλο από το 2010 έως το 2012 έχοντας 15 συμμετοχές πριν μετακομίσει στην Σκωτία και αυτός για λογαριασμό της Ρειντζερς όπου έμεινε για έναν χρόνο.

Το απόλυτο 5Χ5 απέναντι σε σκωτσέζικες ομάδες

Μπορεί να μην έχει βρει την Αμπερντίν απέναντι της αλλά η ΑΕΚ έχει δημιουργήσει μια σχέση... πελατειακή με σκωτσέζικες ομάδες καθώς μετράει 5 προκρίσεις απέναντι τους σε ισάριθμες συγκρούσεις.

Η αρχή έγινε το 1994 όταν η ΑΕΚ απέκλεισε την Ρέιντζερς με δυο νίκες και έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που έπαιξε πότε στους ομίλους του Champions League. Στο πρώτο παιχνίδι υποδέχθηκε στην Φιλαδέλφεια τους προτεστάντες όπου νίκησε με 2-0 χάρη σε δυο γκολ του Δημήτρη Σαραβάκου ενώ στον επαναληπτικό του «Ibrox» επικράτησε με 1-0 με σκόρερ τον Τόνι Σαβέβτσκι.

Eurokinissi

Το 2001 βρήκε στον δρόμο της την Χιμπέρνιαν. Η ένωση επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ των Τσιάρτα-Νικολαίδη στο «Νίκος Γκούμας» ενώ στον επαναληπτικό πάρα την ισοφάριση του συνολικού σκορ από τους γηπεδούχους, ο Βασίλης Τσιάρτας «μίλησε» ξανά στην παράταση με δυο γκολ όπου το ένα μάλιστα ήταν από απευθείας εκτέλεση κόρνερ! Οι Κιτρινόμαυροι πέρασαν με συνολικό σκορ 4-3.

Eurokinissi

Το 2006 πάλι σε προκριματικά Champions League, η ομάδα τότε του Λορέντσο Σέρα Φερέρ ήρθε αντιμέτωπη με την Χάρτς. Η ένωση με φοβερή ανατροπή κέρδισε με 2-1 στην Σκωτία χάνοντας με 1-0 μέχρι και τα... χασομέρια χάρη σε γκολ του Καπετάνου (89') και του Λυμπερόπουλου (90+2'). Στον επαναληπτικό της Αθηνάς τα πράγματα ήταν πιο απλά με την ελληνική ομάδα να κερδίζει εύκολα με 3-0 (Σέζαρ 78' & 85', Λυμπερόπουλος 81') και να περνάει πανηγυρικά στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Eurokinissi

Η τέταρτη ομάδα που αντιμετώπισε ο Δικέφαλος ήταν η Νταντί το 2010 για τα Play Offs του Europa League. Η ΑΕΚ πέρασε με 1-0 από το νησί χάρη σε γκολ του Τζιμπούρ ενώ στην ρεβάνς του «Γ. Καραϊσκάκης» όπου μάλιστα ήταν και κεκλεισμένων των θυρών έφερε ισοπαλία 1-1 με σκόρερ τον αδικοχαμένο Πάπα Μπούπα Ντιόπ.

Eurokinissi

Τέλος, το 2018 η ομάδα τότε του Μαρίνου Ουζουνίδη για άλλη μια φορά σε προκριματικά Champions League απέκλεισε την Σέλτικ. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη με την ομάδα του Μπρένταν Ρότζερς στην Γλασκόβη με 1-1 με γκολ του Κλωναρίδη και σε συνδυασμό με 2-1 του ΟΑΚΑ (Γκάλο 6', Λιβάγια 50') άνοιξε τον δρόμο για την τελευταία της εμφάνιση σε ομίλους της συγκεκριμένης διοργάνωσης με συνολικό σκορ 3-2.