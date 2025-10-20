ΑΕΚ: Εγκλήματα, τιμωρία και βήματα πίσω στην χειρότερη χρονική περίοδο

Έπρεπε να περάσουν επτά αγωνιστικές για να κάνει η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα. Και ενώ δεν είναι ένα αποτέλεσμα που την καταδικάζει, καθώς είναι πολύ νωρίς ακόμα στην σεζόν, καλώς ή κακώς ξυπνά άσχημες μνήμες στον σύλλογο αφού θα μπορούσε να πει κάνεις πως αποτελεί μια συνεχεία των περσινών πλέι-οφ όπου η Ένωση έκανε το 0/6.

Στην αρχή της χρονιάς οι δυο πρώτοι στόχοι της ομάδας ήταν η επιστροφή στην Ευρώπη και να ξαναβρεί την ταυτότητα που έχασε πέρσι, από τον Φλεβάρη και μετά και ειδικά στα ντέρμπι. Από την άλλη μπορεί κάνεις να πει ότι μιλάμε για καινούργιο προπονητή και πολλά νέα πρόσωπα, αλλά όπως και να έχει η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν αλλάζει.

Τα λάθη, το Plan B που... δεν υπήρχε και τα κρίσιμα τεστ

Η ομάδα του Νίκολιτς πέρασε τα προκριματικά με επιτυχία οντάς αήττητη, κάτι που έδειξε ότι υπάρχουν βήματα προόδου. Το ίδιο έγινε και στην Ελλάδα με την Ένωση να βρίσκεται πρώτη στον όμιλο του Κυπέλλου και φυσικά στο πρωτάθλημα, μέχρι και το παιχνίδι με τον «Δικέφαλο του βορρά».

Η ΑΕΚ πέρα από την νίκη, είχε και την υποχρέωση να απαλλαχθεί από το περσινό ναυάγιο στα μεγάλα ματς. Το χειρότερο όμως δεν είναι η ήττα, είναι ότι έρχεται στην αρχή μιας βδομάδας, όπου θα παίξει με την Αμπερντίν (23/10) και τον Ολυμπιακό (26/10) στο Φάληρο με τις μνήμες από τις περσινές αναμετρήσεις να είναι ακόμα νωπές.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Από την μια, αν η ΑΕΚ που ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, αξιοποιούσε τις μεγάλες ευκαιρίες της και ειχε ανοίξει το σκορ, ίσως θα μιλάγαμε διαφορετικά αλλά με το «αν» δεν παίζεις μπάλα. Από την άλλη, ακόμα και να έμπαινε μπροστά στο σκορ κάνεις δεν ξέρει αν με την εμφάνιση της στο δεύτερο μέρος θα μπορούσε να το διατηρήσει.



Η ΑΕΚ έδειξε αδυναμία να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ντέρμπι, τόσο σε επίπεδο ετοιμότητας όσο και συγκέντρωσης. Οι ποδοσφαιριστές υστέρησαν σε ένταση, έκαναν πολλά λάθη και με βάση το γεγονός πως δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, δεν θα είχαν τύχη απέναντι σε μια ομάδα που δουλεύει πολύ καιρό μαζί και έχει τον ίδιο προπονητή αρκετά χρόνια.

Ο ΠΑΟΚ πρέσαρε, προηγήθηκε και επηρέασε την συνοχή και το καθαρό μυαλό των «κιτρινόμαυρων». Ο Νίκολιτς δεν είχε plan Β όταν άλλαξαν τα δεδομένα και με το γρήγορο δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων τα πράγματα έγιναν χειρότερα, δείχνοντας ότι η ομάδα δεν μπορεί να σταθεί ακόμα στο ύψος τέτοιων περιστάσεων.

Το πρόβλημα στην μεσαία γραμμή και τα μετρημένα κουκιά

Μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει σίγουρα ο προπονητής που και πάλι ανέλαβε την ευθύνη όπως και στην Σλοβενία, αλλά από ότι φαίνεται δεν έμαθε από τα λάθη του. Οι επιλογές του με την Τσελιε ήταν οι ίδιες και στο ματς με τον ΠΑΟΚ και δη σε κομβικές θέσεις.

Πέρα όμως από τον προπονητή, μερίδιο έχουν και αυτοί που αγωνίζονται. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι έχει παίχτες με ταυτόχρονο ντεφορμάρισμα. Ο Μουκουντί δεν είναι αυτός που ήταν το καλοκαίρι όπως και οι Ρότα και Πήλιος που ίσως βγάζουν κούραση, καθώς ο πρώτος παίζει μια θέση μόνος του χωρίς ανάσα και ο δεύτερος υποτίθεται θα ήταν μπακ-απ του Πένραις, αλλά ο Σκωτσέζος δεν φαίνεται να έχει πείσει μέχρι στιγμής τον Νίκολιτς.



Όσον αφορά την μεσαία γραμμή, ο Πινέδα το παραδέχθηκε μόνος του, ενώ ο Μάριν πέρα από το πέναλτι στον περιστέρι με την Κηφισιά δεν έχει πιάσει στάνταρ όπως το έκανε απέναντι στην Άντερλεχτ. Ο Γκρούγιτς ακόμα δεν είναι έτοιμος ενώ και οι Κουτέσα, Ελίασον και Κοιτά είναι σε κακό φεγγάρι, ακόμα και όταν προσφέρουν στην ομάδα με γκολ η ασίστ.

Από εκεί και πέρα είναι.. μετρημένα κουκιά αυτοί που μπορούν να κάνουν την διάφορα και αν στα ματς με τους μικρομεσαίους είναι αρκετοί, δεν θα συμβαίνει το ίδιο στα ντέρμπι και στην Ευρώπη.

Ο Νίκολιτς καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση που υπάρχει αυτήν την στιγμή. Και αυτό διότι μέχρι στιγμής οι επιλογές του δεν βγαίνουν με εξαίρεση το 2ο ημίχρονο απέναντι στην Κηφισιά. Ειδικά στην μεσαία γραμμή δεν έχει βρει σταθερότητα, καθώς πέρα από το Μάριν-Πινέδα που έδειχνε να αποδίδει στην αρχή της σεζόν, όποιο δίδυμο και αν έχει επιλέξει δεν έχει επιτυχία. Ακόμα και η επιλογή του Ζοάο Μάριο δεν έχει βγει μέχρι στιγμής, με τον Πορτογάλο να μην δίνει στην ΑΕΚ τα στοιχεία που χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια.

Η ΑΕΚ δείχνει αποσυντονισμένη και αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως της μεσαίας γραμμής, όπου ο Νίκολιτς δίνει μεγάλη βάση. Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, αλλά η ΑΕΚ δείχνει να έχει χάσει την δυναμική που είχε στην αρχή της σεζόν. Πλέον υπάρχουν καθοριστικά ματς μπροστά και θα λειτουργήσουν ως «κρας τεστ» για όλους, σε μια περίοδο πίεσης και αβεβαιότητας.