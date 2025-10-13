Η «Αγιά Σοφιά» περνάει σε νέα εποχή: Αυτό είναι το νέο όνομα του γηπέδου της ΑΕΚ

Η ΑΕΚ και το «σπίτι» της στη Νέα Φιλαδέλφεια εισέρχονται σε μια νέα εποχή. Το γήπεδο, γνωστό μέχρι τώρα ως «OPAP Arena» αναμένεται να αλλάξει εμπορική επωνυμία και να μετονομαστεί σε Allwyn Arena μέσα στο επόμενο έτος.

Η επικείμενη αλλαγή ονόματος συνδέεται άμεσα με ένα μεγάλο επιχειρηματικό deal και τη συνένωση του ΟΠΑΠ με την εταιρεία Allwyn. Αυτή η στρατηγική συγχώνευση, μια συναλλαγή-ορόσημο αξίας €16 δισ., την κατατάσσει ως τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως. Εφόσον, το ιστορικό εμπορικό σήμα του ΟΠΑΠ θα πάψει να υφίσταται, πρόκειται να αλλάξουν όνομα τόσο τα πρακτορεία ΟΠΑΠ όσο και το γήπεδο της ΑΕΚ.

Η μετονομασία σε Allwyn Arena δεν θα είναι άμεση, αλλά αναμένεται να πραγματοποιηθεί από το πρώτο τρίμηνο του 2026. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η υπάρχουσα εμπορική συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ της ΠΑΕ ΑΕΚ και του ΟΠΑΠ Α.Ε. Η αρχική συμφωνία, διάρκειας πέντε ετών και ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, είχε θέσει την εμπορική ονομασία «ΟΠΑΠ Arena» από τα εγκαίνια του γηπέδου τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το υπερσύγχρονο γήπεδο της ΑΕΚ, η «Αγιά Σοφιά», εγκαινιάστηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2022, σηματοδοτώντας την ιστορική επιστροφή της ομάδας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η πρώτη χρονιά στο νέο της «σπίτι» υπήρξε ονειρική για την ομάδα, καθώς συνδυάστηκε με την κατάκτηση του νταμπλ, προσθέτοντας μεγάλες επιτυχίες στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του γηπέδου.

Η εμπορική ονομασία Allwyn Arena αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια μετά και την έναρξή της το 2026.