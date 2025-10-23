Επεισόδια και ξύλο μεταξύ οπαδών του ΠΑΟΚ και της Λιλ στην Γαλλία (video)

Ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Γαλλία για να αντιμετωπίσει την Λιλ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πρίν την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης προκλήθηκε ένα χαος, αφού οπαδοί των δυο ομάδων ήρθαν σε σύγκρουση, με σχετικό βίντεο να δείχνει τις μάχες σώμα με σώμα, μεταξύ των οπαδών, των δύο ομάδων.

Δείτε το βίντεο: