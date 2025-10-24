Το βίντεο με τον πρόεδρο της Λιλ και τον Νταμπάνοβιτς στην φυσούνα: «Έχω στείλει ήδη στον Τσέφεριν»

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Λιλ στην Γαλλία σε ένα παιχνίδι γεμάτο γκολ και συγκινήσεις πανηγύρισε με αυτό τον τρόπο, το πρώτο φετινό του «τρίποντο» στo Europa League, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς στη διοργάνωση, έπειτα από τρεις αγωνιστικές. Οι «λιλουά» βρέθηκαν να χάνουν με 0-3 στο ημίχρονο, όμως δεν ήταν αυτός ο λόγος που ο πρόεδρος της ομάδας, Ολιβιέ Λετάνγκ, ήταν εξοργισμένος.

Στο ημίχρονο, ο πρόεδρος της Λιλ κατέβηκε στον διάδρομο που οδηγούσε στην έξοδο του γηπέδου για να επιπλήξει τον διαιτητή του αγώνα, τον Μαυροβούνιο ρέφερι, Νίκολα Νταμπάνοβιτς, για ένα πέναλτι που δεν καταλόγισε υπέρ της ομάδας, λίγο πριν το ημίχρονο. «Έχω ήδη γράψει στον κ. Τσεφέριν (τον πρόεδρο της UEFA). Αυτό που συνέβη απόψε είναι απίστευτο», είπε στον διαιτητή. Πριν προσθέσει, σε πλάνο που κατέγραψε το Canal +: «Πού είναι ο παρατηρητής;».

Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Λιλ εκφράζεται για διαιτητικές αποφάσεις, καθώς λίγες μέρες πρίν η γαλλική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία τον είχε τιμωρήσει με μία αγωνιστική αποκλεισμό, εξαιτίας των πρόσφατων επιθέσεών του... κατά της διαιτησίας.

Μετά την ήττα της Λιλ από τη Λιόν (1-0), ο Λετάνγκ είχε δηλώσει στο μικρόφωνο του beIN Sports:

«Έχουμε ένα πραγματικό, βαθύ πρόβλημα με τη διαιτησία στη Γαλλία. Δεν γίνεται να έχουμε βραδιές σαν τη σημερινή, είναι αδύνατον. Και δεν θέλω να μιλήσω μόνο για εμάς — κάθε Σαββατοκύριακο, σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει επικοινωνία, δεν υπάρχει διάλογος, καμία αντίθετη άποψη».