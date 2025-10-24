Ο Τσιφτσής ΜVP σε όλη την αγωνιστική του Europa League

Ο Αντώνης Τσιφτσής ήταν ο άνθρωπος που «έβαλε το χεράκι του»...κυριολεκτικά και κράτησε τον «Δικέφαλο του Βορρά», καταφέρνοντας να πάρει μια τεράστια και ιστορική νίκη απέναντι στην Λιλ στην Γαλλία.

Ο 26χρονος γκολκίπερ δήλωσε «παρών» σε πάρα πολλές περιπτώσεις, «κράτησε» τον ΠΑΟΚ όρθιο, πραγματοποιώντας 8 κομβικές αποκρούσεις, εκ των οποίων οι έξι ήταν από κοντινή απόσταση. Η αποτελεσματικότητα των αποκρούσεών του έφτασε στο 73% (!), ενώ είχε και τρεις σωστές απομακρύνσεις από εξόδους. «Θεωρώ πως ήμασταν μία γροθιά και γι’ αυτό κερδίσαμε. Όλη η ομάδα ήταν MVP», ανέφερε μετά το ματς, στις δηλώσεις του στην COSMOTE TV.

Μάλιστα η δημοφιλής πλατφόρμα SofaScore τον βαθμολόγησε με 8.9/10 κάνοντας αυτόν τον MVP. Και όχι μόνο για το Λιλ-ΠΑΟΚ, αλλά ολόκληρης της 3ης αγωνιστικής, στη League Phase του Europa League.

Ίδια ήταν και η αξιολόγηση του Ιγκαμάνε, αλλά από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Λιλ, το βραβείο το πήρε ο Τσιφτσής, ως μέλος της πλευράς των νικητών. Επίσης κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν βαθμολογήθηκε τόσο ψηλά, όσο ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ! Οι μόνοι που πλησίασαν, αλλά δεν τον έφτασαν, ήταν οι Λίαμ Σκέιλς (Σέλτικ-Στουρμ Γκρατς, βαθμολογία 8.8) και ο Πάουλο Ντιμπάλα (Ρόμα-Βικτόρια Πλζεν, βαθμολογία 8.8).