Ο ΠΑΟΚ «έγραψε» ιστορία και με υπογραφή Κωνσταντέλια - Τσιφτσή έκανε μια δήλωση

Ο ΠΑΟΚ έγραψε ιστορία με απόλυτα «ΠΑΟΚτσήδικο» τρόπο, καθώς σε ένα ματς-θρίλερ επικράτησε της Λιλ στο «Πιερ Μορουά» με το εμφατικό 4-3.

Η αλήθεια είναι ότι οι οπαδοί του «Δικεφάλου» είχαν καιρό να καρδιοχτυπήσουν κατά την διάρκεια ενός αγώνα. Ειδικότερα με τις τελευταίες εμφανίσεις της ομάδας που με τα δυο ντέρμπι που κέρδισε στην σειρά, δείχνει να ανακάμπτει και να αντιδρά στην πίεση του κόσμου, που υπήρχε λόγω των κακών εμφανίσεων και αποτελεσμάτων μέχρι πρότινος.

Το συγκεκριμένο ματς λοιπόν τα είχε όλα. Πολλά γκολ, δοκάρι, χαμένο πέναλτι, μια κόκκινη και γκολ ισοφάρισης στο 95' που, ευτυχώς για τον «Δικέφαλο του Βορρά», ακυρώθηκε για οφσάιντ.

Οι παίκτες ευχαριστούν τον κόσμο για την στήριξη του / Eurokinissi

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο αποφασισμένος να παλέψει, και να βγάλει όλη αυτή την φόρα και την ψυχολογία που έχει, από τα δυο συνεχόμενα νικηφόρα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και αυτό ακριβώς έγινε, καθώς οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν τον αγώνα με μεγάλη ένταση, απέναντι στους πολύ δυνατούς, ειδικά επιθετικά, Γάλλους.

Ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη ευκαιρία μόλις στο 4ο λεπτό με ένα σουτ του Κωνσταντέλια που είδε τον Οζέρ να του λέει όχι. Παρόλο που ο Καμαρά αντικαταστάθηκε από τον τίμιο Μπιάνκο, λόγω ενοχλήσεων, μόλις στο 16ο λεπτό, οι παίκτες του δικεφάλου δεν επηρεάστηκαν και συνέχισαν στο ίδιο τέμπο. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το ημίχρονο προηγούμενος 3-0 των Γάλλων, κάτι που καταλαβαίνει κανείς πως έγινε, αν δει τα στατιστικά του πρώτου ημιχρόνου.

Ο «Δικέφαλος» την μοναδική του μεγάλη ευκαιρία, αυτή του Ζίβκοβιτς, που έλαβε την μπαλιά του Μιχαηλίδη στην πλάτη της άμυνας, και βγήκε τετ-α-τετ με τον Τούρκο τερματοφύλακα, την έκανε γκολ. Ο ΠΑΟΚ είχε συνολικά 5 σουτ, τα τέσσερα στον στόχο, τα τρία στα δίχτυα, με τα xGoals του να είναι 0,66 σε σχέση με το 0,30 της Λιλ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είχε κάτι που δεν είχε μέχρι τώρα στην σεζόν. Αποτελεσματικότητα.

Οι «αντικαταστάτες» σέρβιραν...

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αγωνίστηκε με αρκετές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα της Νέας Φιλαδέλφειας. Ο Μιχαηλίδης που ξεκίνησε αντί του πολύ καλού φέτος Λόβρεν, σε γενικές γραμμές ήταν σταθερός, δίνοντας μάλιστα την ασιστ στον Ζίβκοβιτς, που έκανε το 0-2.

Ο Ντεσπόντοφ που αντικατέστησε τον Τάισον στην αρχική ενδεκάδα, αν και δεν ξεκίνησε πολύ καλά, έκανε την φανταστική ενέργεια από τα αριστερά, και σέρβιρε, επίσης στον Ζίβκοβιτς, για το 2-4, ενω ο Τσάλοφ παρόλο που στο πρώτο ημίχρονο προσπαθούσε να συμμετέχει στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, και σε ένα ποσοστό το κατάφερε, με αποκορύφωμα το τακουνάκι - ασίστ στον Κωνσταντέλια, σε πολλές περιπτώσεις «χαλούσε» τις προϋποθέσεις του «δικεφάλου» με τις επιλογές του.

Το αξιοσημείωτο είναι όμως ότι οι τρείς από τους τέσσερις «αντικαταστάτες», πέρα από τον Καμαρά που έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 16', έδωσαν ασίστ!

Ο Ντεσπόντοφ μετά την καταπληκτική του ενέργεια πριν σερβίρει για το 2-4 / Eurokinissi

Το ματς καριέρας του Τσιφτσή και ο βιρτουόζος ηγέτης Ντέλιας

Αδιαμφισβήτητα, ένα από τα πρόσωπα του αγώνα είναι ο Αντώνης Τσιφτσής. Ο 26χρονος τερματοφύλακας κλήθηκε να γεμίσει το κενό του Γίρι Παβλένκα, και το κάνει παραπάνω από επάξια. Ο Τσιφτσής έκανε ματς καριέρας κρατώντας τον «δικέφαλο» σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού, και συνέχισε στις καλές εμφανίσεις, μετά την εξίσου θετική εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ, δημιουργώντας δικαίως σημαντικό δίλλημα στον Ράζβαν Λουτσέσκου για την θέση κάτω από τα γκολπόστ.

Ο ποδοσφαιριστής όμως που κάνει πράγματα και θαύματα και φέτος είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο 23χρονος διεθνής έχει εξελιχθεί σε ηγέτη του ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν, και κάνει τους φιλάθλους του «δικεφάλου» να ξεφυσούν με ανακούφιση, που δεν πωλήθηκε το φετινό καλοκαίρι. Σίγουρα τα 20+ εκατομμύρια που έδινε η Στουτγκάρδη, για τα ελληνικά δεδομένα είναι πολλά, όμως το φυσικό ταλέντο και η αλεγρία που βγάζει ο Κωνσταντέλιας, ο ΠΑΟΚ τα εξαργυρώνει μέσα στο γήπεδο, και είναι σίγουρο ότι θα τα εξαργυρώσει και οικονομικά στο μέλλον με το παραπάνω.

Ο βιρτουόζος επιτελικός που σκόραρε το 0-3 του ΠΑΟΚ και κέρδισε και το πέναλτι, όταν έχει την μπάλα στα πόδια, ειδικά στους κενούς χώρους, δείχνει πως μπορεί να εκθέσει οποιονδήποτε αντίπαλο. Ο Ντέλιας είχε 21/27 μεταβιβάσεις, 2/2 εκτελέσεις και 3/4 πετυχημένες ντρίμπλες, αλλά και ένα στατιστικό που δεν καταγράφεται, είναι η κοφτή του ντρίπλα ανάμεσα στις γραμμές και στους αντιπάλους. Η ταχύτητα που οδηγάει την μπάλα και ο τρόπος που αλλάζει κατεύθυνση είναι κάτι μαγικό που δεν μπορεί να καταγραφεί σε αριθμούς. Συζητιόταν ότι ο Κωνσταντέλιας μετά από ένα καλό Μουντιάλ θα χρυσοπουληθεί.

Μπορεί η εθνική μας να μην πάει στο Μουντιάλ, αλλά μην ορκίζεστε ότι το δεύτερο σκέλος της προηγούμενης πρότασης δεν θα γίνει πραγματικότητα, ειδικά αν συνεχίσει έτσι ο ΠΑΟΚ, και ο Κωνσταντέλιας, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο καταπληκτικός και εχθές Γιάννης Κωνσταντέλιας / Eurokinissi

Η αχίλλειος πτέρνα του «Δικεφάλου του Βορρά» που παραλίγο να του στοιχίσει

Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε τρία γκολ, τα δυο ήταν από στημένες φάσεις και το τρίτο από λάθος υπολογισμό του Κεντζιόρα. Ο Δικέφαλος όμως στο χθεσινό παιχνίδι υστέρησε γενικότερα στο ψηλό παιχνίδι. Η Λιλ μείωσε σε 3-1 από κόρνερ στο 57' με τον Αντρέ που πήδηξε ανενόχλητος.

Η «λιλουά» απείλησε ακόμα δυο φορές μέσω αέρος στο 61' και το 65' με τον Τσιφτσή να λέει όχι σε κεφαλιές των Εμπεμπά και Ιγκαμάν, ενώ στο 68' έγινε το 2-3 ξανά από κόρνερ. Στο 85ο λεπτό πάλι μετά από σέντρα, ο Κένι διώχνει πάνω στην πλάτη του Κεντζιόρα, με την μπάλα να στρώνεται στον Ιγκαμάν, ο οποίος αναγκάζει τον Τσιφτσή να κάνει την απόκρουση του αγώνα.

Στο 93' μετά από σέντρα στην περιοχή, ο Μπιάνκο θα βρει την μπάλα και θα την στείλει στο δοκάρι της εστίας του δικεφάλου. Ακόμα και το γκολ της ισοφάρισης, που εν τέλει ακυρώθηκε ως οφσάιντ, γίνεται από σέντρα και αδράνεια της άμυνας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η «αχίλλειος πτέρνα» του ΠΑΟΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και ο λόγος που παραλίγο να στερηθεί μια ιστορική και σημαντική νίκη, ήταν το ψηλό παιχνίδι και τα ατομικά λάθη.

Eurokinissi

Αν ο ΠΑΟΚ δήλωσε παρών στα δυο ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, μετά από μια τέτοια εμφάνιση απέναντι στην Λιλ, εκτός έδρας, σίγουρα δείχνει πως η ομάδα έχει μέταλλο και πως οι αντιδράσεις του κόσμου στην αρνητική περίοδο που πέρασε η ομάδα, πείσμωσε παίκτες και προπονητή.

Ο ΠΑΟΚ ειδικότερα με την προσθήκη του Χρήστου Ζαφείρη τον Ιανουάριο, και με μια ακόμα προσθήκη στην επίθεση, έχει προοπτικές να κάνει κάτι σπουδαίο φέτος. Ο Ράζβαν Λουτσέσκου είπε ότι ο κόσμος τους αδίκησε, και ότι η πίεση και ο αρνητισμός που υπήρχε ήταν υπερβολικός, και πλέον φροντίζει να το αποδεικνύει μέσα στο γήπεδο. Ούτως η άλλως δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε αυτή την θέση ο Ρουμάνος τεχνικός, και ανασταίνει την ομάδα, κλείνοντας πολλά στόματα, και κάνοντας μια δήλωση στους συνδιεκδικητές του.

Η δήλωση είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι εδώ, και είναι βασικός διεκδικητής του πρωταθλήματος στα 100 του χρόνια.