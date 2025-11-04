Το προφίλ της Αϊντχόφεν που θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Αϊντχόφεν στο Φάληρο με σκοπό την νίκη που θα του διατηρήσει τις ελπίδες για την επόμενη φάση του Champions League.

Η ομάδα, οι τίτλοι και η χρηματιστηριακή αξία

Η Αϊντχόφεν μετράει 122 χρονιά ζωής, καθώς ιδρύθηκε το 1913 και αποτελεί μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ολλανδίας. Βρίσκεται στην ομώνυμη πόλη και η έδρα της είναι το το Phillips Stadion με χωρητικότητα 35.000 θέσεις.

Όσον αφορά τους τίτλους η αντίπαλος του Ολυμπιακού έχει στο παλμαρέ της, 26 πρωταθλήματα, 11 κύπελλα, ενώ έχει στην κατοχή της ένα κύπελλο Ουέφα (1978) και ένα κύπελλο Πρωταθλητριών (1988).

Η άξια του ρόστερ της φτάνει στα 256.750.000 ευρώ. Μέχρι στιγμής στην League Phase του Champions League έχει γευτεί όλα τα αποτελέσματα (1-1-1), έχοντας 4 βαθμούς. Στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, Φέγενορντ στους 28 βαθμούς.

Ο προπονητής

Reuters

Ο Πίτερ Μπος θεωρείται αρκετά πετυχημένος στην χώρα του, αλλά όχι τόσο εκτός συνόρων. Έχει περάσει από τους πάγκους των Ντόρτμουντ και Λεβερκούζεν χωρίς όμως να πετύχει εκεί. Στην Αϊντχόφεν έχει πανηγυρίσει δυο συνεχόμενα πρωταθλήματα (2023/24 και 2024/25) και δύο Σούπερ Καπ Ολλανδίας (2023/24, 2025/26)

Σαν σύστημα επιλέγει το 4-3-3, ένα άκρως επιθετικό σχήμα που προβάλλει την ποιότητα του ρόστερ κάτι που έγινε ορατό στο ματς της προηγούμενης αγωνιστικής με την Νάπολι και το επιβλητικό 6-2 απέναντι στους Ιταλούς.

Το αστέρι

Ο Σαϊμπαρί είναι ένα από τα πιο... hot ονόματα στο ποδόσφαιρο αυτή την στιγμή, με τον Μαροκινό να αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Αϊντχόφεν. Είναι γεννημένος σε μια μικρή πόλη κοντά στην Βαρκελώνη, που ονομάζεται Τεράσα παρόλο που είναι βελγομαροκινής καταγωγής. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από της ακαδημίες της Άντερλεχτ και από εκεί πήγε στην Γκένκ. Έτσι έγινε αντιληπτός από την Αϊντχόφεν που τον απέκτησε το 2020. Η χρηματιστηριακή του αξία έχει ανέβει στα 27.000.00 και ήδη έχει αρχίσει να τραβάει το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Ο 24χρονος βρίσκεται σε εντυπωσιακή φόρμα. Σε μόλις 15 επίσημους αγώνες, έχει σημειώσει 10 γκολ και έχει δώσει 1 ασίστ, συμβάλλοντας άμεσα στο 26% των γκολ των Ολλανδών αυτή την αγωνιστική περίοδο. Παράλληλα, απέναντι στην Φέγενορντ πέτυχε χατ-τρικ χαρίζοντας στην ομάδα του την νίκη στο Ρότερνταμ. Η συνεισφορά του Μαροκινού στο σκοράρισμα ήταν πάντα ένα από τα δυνατά του σημεία· την περασμένη σεζόν είχε σημειώσει 15 γκολ και 14 ασίστ σε 44 αγώνες!

🇲🇦 Ismael Saibari is 24 but this is worth pointing out.



The @PSV playmaker has:



🔥 6 goals in his last 3 matches

⚽️ 10 goals in his last 8 matches

🤯 25 goals, 15 assists in his last 43 starts



He can’t stop having an impact.



Consistency. 🌟 pic.twitter.com/4XpV4Ficbs — Football Wonderkids (@fbwonderkids) November 1, 2025

Ο Σαϊμπαρί την σεζόν που μας πέρασε σκόραρε τρία γκολ στο Champions League, ενώ την φετινή δείχνει να συνεχίζει από εκεί που το άφησε. Δύο τέρματα σε τρείς αγώνες, με το ένα να έρχεται απέναντι στην πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι του Αντόνιο Κόντε. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αποτελεί έναν από τους πιο επιδραστικούς παίκτες της Αϊντχόφεν, αν όχι ο πιο επιδραστικός, με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να πρέπει να τον προσέξει καλά αν θέλει να κερδίσει τους Ολλανδούς στην έδρα της.