Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Αϊντχόφεν για το Champions League

O Oλυμπιακός υποδέχεται την Αϊντχόφεν (4/11, 22:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Oι Πειραιώτες αναζητούν την πρώτη τους νίκη στην διοργάνωση μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας κόντρα στην Πάφο, αλλά και τις δύο συνεχόμενες εκτός έδρας ήττες με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα.

Από την πλευρά τους οι Ολλανδοί προέρχονται από την εντυπωσιακή εκτός έδρας νίκη με 6-2 κόντρα στη Νάπολι, έχοντας παράλληλα μια ισοπαλία με την Λεβερκούζεν αλλά και την εντός έδρα ήττα από την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ την πρώτη αγωνιστική.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Γκαρθία, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Οι αναπληρωματικοί: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Ταρέμι.

Η ενδεκάδα της Αϊντχόφεν: Κοβάρ, Γκασιορόβσκι, Σχούτεν, Σαλάχ-Εντίν, Ντεστ, Ζούνιορ, Φέρμαν, Σαϊμπαρί, Πέρισιτς, Μαν, Τιλ.

