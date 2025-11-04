Κ19 Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 2-2: Άγγιξε την ανατροπή, επέστρεψε από το 0-2 και έθεσε βάσεις πρόκρισης

Ισόπαλος 2-2 αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Αϊντχόφεν, για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Youth League, αγγίζοντας πάντως, μία μεγάλη ανατροπή.

Οι Πειραιώτες έμειναν πίσω στο σκορ με δύο γκολ διαφορά, ωστόσο κατάφεραν να επιστρέψουν στο ματς και να φτάσουν στην ισοφάριση με γκολ του Τουφάκη και του Κολοκοτρώνη. Είχαν μάλιστα τις ευκαιρίες για να φτάσουν στην ανατροπή, αλλά τις σπατάλησαν.

Το ματς

Η Αϊντχόφεν μπήκε μπροστά στο σκορ νωρίς στο παιχνίδι στο τρίτο λεπτό. Ο Πένσο εκτέλεσε απευθείας φάουλ από τα αριστερά εκτός περιοχής, ο Χριστοδουλόπουλος επηρεάστηκε από την πορεία της μπάλας και τα σώματα μπροστά του και δέχθηκε το γκολ. Οι Πειραιώτες δεν κατάφεραν να βγάλουν αντίδραση και στο 31ο λεπτό είδαν την εστία τους να παραβιάζεται για δεύτερη φορά, όταν Μπαχάτι βρέθηκε στα δεξιά της περιοχής και με δυνατό διαγώνιο σουτ έκανε το 0-2.

Ο Ολυμπιακός αντέδρασε και μείωσε εννέα λεπτά αργότετα. Οι ποδοσφαιριστές του Γιώργου Σίμου άλλαξαν ωραία την μπάλα στην δεξιά πλευρά. Ο Λιατσικούρας έκανε το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί που ο Τουφάκης πλάσαρε για να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα.

Στο 44' μάλιστα έχασε σπουδαία ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Αλαφάκης πάτησε στην περιοχή και ανατράπηκε με δυνατό μαρκάρισμα, με τον Αυστριακό ρέφερι να δείχνει την άσπρη βούλα. Ο Λιατσικούρας εκτέλεσε το πέναλτι, αλλά ο τερματοφύλακας της Αϊντχόφεν έπεσε σωστά στην δεξιά του γωνία και απέκρουσε.

Ότι δεν έκανε ο Ολυμπιακός στο φινάλε του πρώτου μέρους, το πέτυχε στις αρχές της επανάληψης. Ο Φίλης με τακουνάκι βρήκε τον Κολοκοτρώνη στα αριστερά της περιοχής και αυτός με υπέροχο τελείωμα έφερε το ματς στα ίσια.

Πίεσε για το γκολ της ανατροπής και είχε διπλή σημαντική ευκαιρία με τον Λιατσικούρα (64', 67'), αλλά τις σπατάλησε. Στις καθυστερήσεις ο Κότσαλος άγγιξε το 2-1, αλλά ο Ολλανδός γκολκίπερ απομάκρυνε με τις γροθιές.

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Σιοζιός, Καρκασάλης, Μίλισιτς, Αβραμούλης (32' Βασιλακόπουλος), Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης Λιατσικούρας, Φίλης (83' Κότσαλος), Τουφάκης, Χάμζα.

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κούιστεν, Πένσο (75' Ντουά), Ράαπ (84' Μαρτινιούκ), Μανουχούτου, Μπούν, Κορνέσιον (84' Ντουράν), Μούλντερς (84' Κάρλσεν), Ντε Γκουζμνάν, Μπέερενς (62' Ντουμπίλι), Μπαχάτι, Μπουχουντάνε