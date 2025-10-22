Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής δεν έχει πια ούτε στέγη ούτε... οικογένεια

Ο Απολινάρ Παναϊάγουα, υπήρξε μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου της Παραγουάης την δεκαετία του 1970, ενώ ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες ολόκληρου του νοτιοαμερικανικού ποδοσφαίρου. Περίπου 55 χρόνια αργότερα, ο ίδιος ζει στα παγκάκια, εγκαταλελειμμένος ακόμα και από την ίδια την οικογένειά του.

Ο ξεχασμένος ήρωας της Παραγουάης

Ο Απολινάρ Παναϊάγουα, κάποτε γνωστός για την εξαιρετική του τεχνική, τον μαχητικό χαρακτήρα του και την ιδιότητά του ως παίκτης της εθνικής ομάδας, έχει πλέον εξαφανιστεί εντελώς από τον αθλητικό και δημόσιο χώρο. Σήμερα, στα 80 του χρόνια, ο πρώην αθλητής κοιμάται σε ένα παγκάκι σε πάρκο της πόλης και επιβιώνει συλλέγοντας πλαστικά μπουκάλια.



Η επιβίωσή του εξαρτάται από τα ελεημοσύνη των περαστικών και τη βοήθεια σπάνιων ευεργετών που του φέρνουν φαγητό, ρούχα ή μια κουβέρτα. Παρόλο που τα χρόνια έχουν σβήσει τα ίχνη της παλιάς του δόξας, οι κάτοικοι του Χαγουάρον εξακολουθούν να τον αναγνωρίζουν.

Μιλώντας σε Μέσα της πατρίδας του θρυλικού παίκτη, ένας κάτοικος που τον βοήθησε δήλωσε: «Τον αναγνώρισα αμέσως. Ήταν η υπερηφάνειά μας, ένας πραγματικός πολεμιστής στο γήπεδο. Και σήμερα ο ίδιος είναι ξεχασμένος. Του έφερα φαγητό και μια κουβέρτα, δεν μπορούσα να βλέπω έναν τέτοιο άνθρωπο να χαθεί. Λέει ότι μερικές φορές μαζεύει πλαστικά μπουκάλια για να αγοράσει ψωμί».

Ακόμα και οι άνθρωποί του τον εγκατέλειψαν

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μέρος της ιστορίας του είναι το γεγονός ότι η οικογένειά του τον έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει. Τα παιδιά του, που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατοικία κοντά στο μέρος που κοιμάται ο Παναϊάγουα, αρνούνται κάθε επαφή μαζί του εδώ και χρόνια, ενώ οι λόγοι της ρήξης παραμένουν άγνωστοι. Παράλληλα, κάποιοι πιστεύουν ότι ο ίδιος ο 80χρονος φέρει ευθύνη για τη διαλυμένη οικογενειακή σχέση, ενώ άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για βαθιά παρεξήγηση και πικρία που συσσωρεύτηκε με τα χρόνια.



«Κάποιους ανθρώπους απλώς δεν μπορείς να τους βοηθήσεις, όσο κι αν προσπαθήσεις», σχολίασε ένας γνωστός του, προσπαθώντας να εξηγήσει την αποστασιοποιημένη στάση της οικογένειάς του.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί οργανισμοί και ιδιώτες έχουν προσπαθήσει να τον βοηθήσουν, μια μόνιμη λύση δεν έχει ακόμη βρεθεί. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έρχονται από την πατρίδα του, οι κρατικοί φορείς έχουν εξετάσει την πιθανότητα παροχής στέγασης και φροντίδας, αλλά συγκεκριμένα βήματα δεν έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρά το γεγονός ότι ζει στα όρια της επιβίωσης, το όνομα του Παναϊάγουα εξακολουθεί να ξυπνά νοσταλγία στους παλαιότερους φιλάθλους, που θυμούνται με αγάπη τις ικανότητές του και το πάθος που έδειχνε στο γήπεδο. Η πορεία της ζωής του, όμως, αποτελεί σήμερα μια προειδοποίηση και υπενθύμιση ότι η επιτυχία δεν διαρκεί για πάντα, όσο ανίκητος και απίθανος και αν φαίνεσαι.