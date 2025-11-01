Αγωγή 20 εκατομμυρίων ευρώ εναντίον της UEFA για υποτιθέμενη κλοπή του format του Champions League

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ποδοσφαίρου βρίσκεται ενώπιον νέας δικαστικής διαμάχης και είναι πιθανό να κληθεί να καταβάλει αποζημίωση που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, μία εταιρεία συμβουλευτικής σε ζητήματα αθλητισμού από τη Χιλή, που ονομάζεται «MatchVision» κατηγορεί την UEFA πως «έκλεψε» το νέο σύστημα διεξαγωγής, που εφαρμόζεται στις ανδρικές διασυλλογικές διοργανώσεις από το 2024.

Η «MatchVision» έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες από τον Απρίλιο του περασμένου έτους, όταν η υπόθεση ανατέθηκε σε ένα από τα εμπορικά δικαστήρια της Μαδρίτης. Πρόκειται για το ίδιο δικαστήριο, το οποίο απέρριψε την έφεση της UEFA στην σημαντική υπόθεση της European Super League.

Παρά την αρχική εκδίκαση από τα δικαστήρια στην Ισπανία, η υπόθεση μεταφέρθηκε λόγω τοπικής αναρμοδιότητας στα δικαστήρια της ελβετικής Λωζάνης, τόπο στον οποίο εδρεύει η Ομοσπονδία. Η UEFA δεν εχεί λάβει ακόμα γνώση των νομικών ενεργειών, όμως εφόσον αυτό συμβεί, θα έχει στη διάθεση της 20 εργάσιμες ημέρες για να αντικρούσει τα νομικά επιχειρήματα της «MatchVision».

Γιατί συνδέεται η υπόθεση με την European Super League

Όπως προαναφέρθηκε, το δικαστήριο, που προγραμματίστηκε αρχικά να εκδικάσει την υπόθεση, ήταν το ίδιο που απέρριψε την έφεση της UEFA στην υπόθεση της ESL. Ωστόσο, οι δύο υποθέσεις συνδέονται και με διαφορετικό τρόπο.

Η UEFA επιτάχυνε τις διαδικασίες αναμόρφωσης του Champions League, του Europa League, αλλά και του Conference League, μόνον όταν απειλήθηκε με αποχώρηση των συλλόγων από τις διοργανώσεις της το 2021. Στην ιστορική συγκυρία, δηλαδή, που προέκυψε η αντιπρόταση των ομάδων για κλειστή λίγκα.

Το «ελβετικό μοντέλο»

Ως αποτέλεσμα, η UEFA ακολούθησε ένα νέο μοντέλο διεξαγωγής. Αρχικά, επέκτεινε τον αριθμό των ομάδων από 32 σε 36 και στη συνέχεια αντικατέστησε τη φάση των ομίλων με τη λεγόμενη League Phase.

Το αποκαλούμενο και ως «ελβετικό μοντέλο», ονομασία, η οποία προκύπτει από ένα σύστημα στο σκάκι, στο οποίο βασίστηκε εν μέρει το νέο format των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, προβλέπει πως οι 36 ομάδες κατατάσσονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και η κάθε ομάδα αντιμετωπίζει οκτώ διαφορετικούς αντιπάλους, τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός έδρας.

Εν αντιθέσει με τα πραγματικά τουρνουά ελβετικού μοντέλου, στα οποία οι αγώνες καθορίζονται μετά από κάθε γύρο και οι νικητές αντιμετωπίζουν τους υπόλοιπους νικητές, στο σύστημα της UEFA, οι ομάδες κληρώνονται μία φορά η μία με την άλλη και η κάθε ομάδα αντιμετωπίζει δύο ομάδες από τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας εννέα ομάδων.

Η δικαιολογητική βάση της αγωγής

Βάσει των νομικών ισχυρισμών της «MatchVision» από τη Χιλή, το σύστημα διεξαγωγής με τα «γκρουπ», το οποίο εν τέλει υιοθέτησε η UEFA, συνιστά «πατέντα» του ιδρυτή της εταιρείας Λεάντρο Σάρα, ο οποίος το κατοχύρωσε με πνευματικά δικαιώματα το 2006.

Η «MatchVision» ισχυρίζεται, επίσης, πως είχε παρουσιάσει το μοντέλο διεξαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ήδη από το 2013, καθώς και πως είχε εκθέσει την ιδέα της σε διάφορα αθλητικά συνέδρια τα επόμενα χρόνια. Υποστηρίζει, επιπρόσθετα, πως το μοντέλο αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες χώρες και πως η FIFA έχει αναγνωρίσει επίσημα πως το σύστημα αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας του Σάρα.

Ο ιδρυτής της «MatchVision» απείλησε την Ομοσπονδία με νομικές ενέργειες την παραμονή της «παρθενικής» κλήρωσης του νέου φορμάτ του Champions League και δηλώνει πως δεν του έχει απομείνει άλλη επιλογή από την αγωγή αποζημίωσης.

Η εταιρεία αξιώνει από την UEFA αποζημίωση ύψους 20.005.551 ευρώ και ο ίδιος ο Σάρα ζητά προσωπικά επιπρόσθετα 200.000 ευρώ. Επιπλέον, ζητούν την καταβολή τόκων για τα ποσά αυτά, τα οποία αφορούν την προηγούμενη, τη φετινή, αλλά και την ερχόμενη σεζόν.

Το αίτημα, δε για καταβολή τόκων της επόμενης χρονιάς είναι ενδεικτικό της πίστης της «MatchVision» πως ο νομικός αγώνας εναντίον της UEFA θα μακροημερεύσει, καθώς η Ομοσπονδία δεν είναι πιθανό να ενδώσει εύκολα στις απαιτήσεις των Χιλιανών.