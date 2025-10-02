UEFA και FIFA παγώνουν την απόφαση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ

Η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο αποκλεισμού του Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις έχει «παγώσει», με τη FIFA και την UEFA να αναβάλλουν τις αποφάσεις τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας El Pais, η πρόσφατη πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ειρηνευτική διευθέτηση στη Γάζα λειτούργησε ως βολικό άλλοθι για να αποφευχθούν οι άμεσες κυρώσεις.



Οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί οργανισμοί βρίσκονταν υπό αυξανόμενη πίεση εξαιτίας των φιλοπαλαιστινιακών κινητοποιήσεων που κλιμακώθηκαν σε όλη την Ευρώπη, με αποκορύφωμα τη Vuelta a España, αλλά και λόγω της στάσης πολιτικών ηγετών όπως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που ανακοίνωσε «πάγωμα» εμπορικών συμφωνιών με το Ισραήλ. Παράλληλα, προσωπικότητες του αθλητισμού ζητούσαν ανοικτά τον αποκλεισμό, ενώ η Διεθνής Αμνηστία με επιστολή της κάλεσε UEFA και FIFA να προχωρήσουν σε κυρώσεις, επικαλούμενη τις χιλιάδες απώλειες αμάχων και αθλητών στη Γάζα.



Στο εσωτερικό της UEFA, ο πρόεδρος Αλεξάντερ Τσέφεριν προσπάθησε να συγκεντρώσει συναίνεση για να τεθεί το θέμα στην εκτελεστική επιτροπή, αλλά ισχυρές ομοσπονδίες ,όπως η γερμανική. αντιτάχθηκαν. Αντίθετα, η Τουρκία ανέλαβε πρωτοβουλία υπέρ της αποβολής. Χωρίς συλλογική στήριξη, η συζήτηση μεταφέρθηκε στη FIFA, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να διστάζει λόγω των στενών σχέσεών του με τον Τραμπ και της εγγύτητας του Μουντιάλ 2026 στις ΗΠΑ.



Εν τω μεταξύ, η Μακάμπι Τελ Αβίβ παραμένει η μοναδική ισραηλινή ομάδα που συνεχίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ η εθνική ομάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Νορβηγία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο συγκεκριμένος αγώνας θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητος, καθώς η Νορβηγία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους και φιλοξενεί ισχυρή παλαιστινιακή κοινότητα.



